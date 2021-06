Le Covid-19 va faire chuter les recettes fiscales en 2021

Economie

La crise liée au Covid aura un impact certain sur le budget financier cette année, estime une récente étude. Conséquence? La dette devrait fortement augmenter entre 2019 et 2023.

Cantons et communes suisses s'attendent à une baisse significative des recettes fiscales en 2020 et 2021 en raison du coronavirus, révèle une étude de la société d'audit PwC.

Les particuliers moins touchés

Les pertes de revenus sont plus prononcées dans les entreprise que chez les particuliers. Cette différence s'explique par le fait que les entreprises sont plus exposées aux risques financiers liés au Covid-19. Aussi, les particuliers peuvent toucher une indemnité pour chômage partiel ou, en cas de licenciement, sont indemnisés par des institutions officielles comme l'assurance chômage ou l'assistance publique.

Les pertes de revenus dues à la crise des entreprises

-23% pour les cantons

-16.6% pour les villes

Les pertes de revenus dues à la crise des particuliers

-1.1% pour les cantons

-1.6% pour les villes

Différences entre cantons et villes

Mais dès 2022, ajoute l'étude, les recettes fiscales devraient augmenter à nouveau et la situation devrait revenir à la normale. Pour compenser le manque à gagner dû à la pandémie, une hausse des impôts n'est pas considérée comme un moyen approprié.

Conséquence, la dette devrait fortement augmenter entre 2019 et 2023 (+36% dans les cantons et +72% dans les villes), note l'étude. Elle devrait croître très rapidement dans les cantons et de manière régulière dans les villes et les communes.

«Cela montre que les cantons considèrent que leur rôle consiste davantage à fournir une aide ponctuelle en cas d'urgence ou de difficultés»

Les villes et les communes, quant à elles, devront faire face aux effets du Covid-19 à plus long terme. La mise en œuvre des mesures prises va peser sur leurs budgets pendant plusieurs années. (ats/hkr)

