Des milliers d'emplois en danger? Ce géant suisse souffre

Des milliers d'employés sont dans l'incertitude. Depuis la fusion entre l'entreprise genevoise Firmenich et la néerlandaise DSM, le cours de l'action a chuté.

Daniel Zulauf et Nadine Böni / ch media

«Nous rêvons grand», a déclaré le CEO Dimitri de Vreeze aux investisseurs lundi à Paris lors de la journée du marché des capitaux de DSM-Firmenich. Ce que dit le patron contraste avec ce que vivent effectivement les actionnaires de l'entreprise depuis la fusion entre le producteur genevois d'arômes et de parfums Firmenich et le producteur néerlandais de vitamines DSM, implanté dans la région bâloise.

La transaction annoncée en juin 2022 a été réalisée il y a un peu plus d'un an et, depuis, le cours de l'action a chuté. Alors que les titres DSM-Firmenich ont perdu environ 16% de leur valeur à la Bourse d'Amsterdam depuis avril 2023, les valeurs de son concurrent Givaudan, également basé à Genève, ont gagné plus de 30% à la Six Swiss Exchange.

La faute au management?

C'est maintenant au tour de la direction de DSM-Firmenich d'agir. Elle doit tenir les investisseurs en haleine et les convaincre que le grand rêve continue et que la fusion des «icônes», comme Dimitri de Vreeze aime à décrire le lien entre les deux entreprises plus que centenaires, n'était pas une erreur.

Cela n'a pas été plus facile depuis la grande union. Les conditions sur les marchés sont justement «assez difficiles», a rappelé le Néerlandais à son auditoire pour expliquer la raison de l'évolution décevante des affaires. Après une année globale faible, DSM-Firmenich a également dû présenter un bénéfice en baisse de deux chiffres au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires lui aussi en baisse. La raison principale est la chute de la valeur des vitamines, notamment en raison de la forte concurrence asiatique.

Suite à cette évolution, la direction de DSM-Firmenich a avancé l'évaluation stratégique initialement prévue pour cette année et a annoncé, dès février, la scission de l'activité des vitamines et autres additifs pour l'alimentation animale:

«D'ici 2025, nous voulons avoir sur la table un accord prêt à être signé» Dimitri de Vreeze

Cette activité représente environ un quart du chiffre d'affaires annuel de DSM-Firmenich, qui s'élève à 11,6 milliards de francs, et emploie environ 7000 personnes dans le monde.

Environ 3500 sont employés dans la région des trois frontières à Sisseln, Aesch, Kaiseraugst et de l'autre côté du Rhin à Grenzach-Wyhlen et Village-Neuf. Interrogé, un porte-parole n'a pas voulu préciser ce que signifierait concrètement pour ce personnel l'externalisation du secteur de l'alimentation animale. Le Badische Zeitung avait toutefois obtenu de l'entreprise, il y a quatre semaines, la déclaration selon laquelle les trois sites de production de Sisseln (environ 1000 collaborateurs), Grenzach-Wyhlen et Village-Neuf resteraient ensemble et seraient externalisés en tant que partie de l'alimentation animale.

Dimitri de Vreeze a expliqué que cette activité était plus volatile, nécessitait plus de capitaux et présentait moins de synergies avec le reste de l'activité de DSM-Firmenich, et qu'il était donc préférable de la confier à un autre propriétaire.

Les trois usines de production constituent l'essentiel de l'activité vitamines, que DSM a rachetée à Roche il y a 20 ans. Les vitamines et les protéines sont également utilisées dans les additifs alimentaires pour l'homme, que DSM-Firmenich produit également. Mais comme la production s'effectue dans plusieurs secteurs, la séparation risque d'être compliquée et de créer beaucoup d'inquiétude et d'incertitude parmi le personnel.

«L'incertitude est palpable»

Au vu des restructurations, une certaine inquiétude est également perceptible dans le village de Kaiseraugst (AG), a déclaré la présidente de la commune Françoise Moser mardi lors d'une rencontre avec des journalistes. DSM-Firmenich vient d'ouvrir un campus d'innovation agrandi pour 100 millions de francs dans la commune argovienne, renforçant ainsi ce site d'importance mondiale pour le groupe. «Nous connaissons la situation de départ, mais pas les conséquences», a confié Françoise Moser, tout en soulignant qu'elle recevait des signaux positifs de la direction de l'entreprise pour le site.

La confiance dans la région n'est pas renforcée par la récente annonce du groupe de «dé-privilégier» diverses activités représentant un chiffre d'affaires annuel de 582 millions de francs. Il s'agit notamment de certains additifs aromatiques et d'aliments pour animaux, de vitamines non spécifiques, d'extraits de levure et, apparemment, d'acides gras oméga-3 produits à base d'algues. On ne sait pas exactement ce que ce processus signifie pour les collaborateurs travaillant dans ces domaines. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a plus de place pour les visions et les rêves.