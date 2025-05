Swiss fait face à un nombre inhabituellement élevé d'absences de longue durée. Keystone

Pénurie de pilotes: Swiss annule 1400 vols cet été

La filiale de Lufthansa prend des mesures face au manque de personnel de bord. Les annulations concernent aussi bien les vols long-courriers que les plus courts.

La compagnie aérienne Swiss va annuler 1400 vols cet été en raison d'une pénurie de pilotes. Selon la filiale de Lufthansa, cela est notamment dû à un nombre inhabituellement élevé d'absences de longue durée.

Les annulations concernent à la fois les vols long-courriers – par exemple vers Chicago, où l'offre sera réduite de moitié en septembre et octobre – ainsi que divers vols court et moyen-courriers. Une porte-parole de Swiss a confirmé vendredi à l'agence de presse AWP les informations du magazine spécialisé Aerotelegraph. Au total, le volume d'annulation correspond à 1,5% du planning des vols entre avril et octobre.

Selon l'article, la pénurie de personnel de bord résulte, entre autres, d'un nombre inhabituellement élevé d'absences de longue durée, notamment pour grossesses et accidents. La formation en cours des équipages du nouvel Airbus A350 mobilise également des capacités. En outre, une nouvelle convention collective prévoyant une meilleure réglementation du temps de travail a augmenté le besoin de personnel d'environ 70 postes à temps plein.

Des départs à la retraite repoussés

La flotte présente des défis supplémentaires, comme l'a expliqué Oliver Buchhofer, directeur des opérations, à Aerotelegraph. Par exemple, il manque des avions de type A220 en raison de problèmes de moteurs, tandis que pour les A320, bien qu'il y ait suffisamment d'appareils, il manque du personnel navigant. Le recours à une aide externe – comme les formules de location avec équipage ou le soutien de Lufthansa – a déjà été épuisé.

Pour apporter un soulagement à court terme, certains pilotes plus âgés repoussent leur départ à la retraite, et des employés à temps partiel augmentent temporairement leur taux d'activité. À plus long terme, Swiss prévoit d'élargir ses capacités de formation au pilotage et d'engager jusqu'à 110 nouveaux pilotes par an. (jzs/ats)