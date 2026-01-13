Starlink offre à Elon Musk une nouvelle domination stratégique. Image: watson / agences

Swiss modernise sa flotte grâce à Elon Musk

En choisissant Starlink, Swiss s’appuie sur Elon Musk pour moderniser l’expérience en vol et proposer streaming et services cloud à ses passagers.

Les compagnies aériennes suisses Swiss International Air Lines et Edelweiss Air vont équiper leurs flottes d’un accès Internet à haut débit basé sur la technologie satellitaire Starlink d'Elon Musk. Ce déploiement s’inscrit dans un vaste programme du groupe Lufthansa Group, qui prévoit de moderniser environ 850 avions avec une connexion en vol de nouvelle génération.

Le groupe Lufthansa a annoncé mardi qu’à partir de 2026, l’ensemble de ses appareils – qu’ils soient déjà en service ou nouvellement livrés – bénéficieront d’un accès Internet rapide. Starlink a été choisi comme partenaire technologique. Selon le groupe, le fournisseur disposerait actuellement de la connexion Internet en vol la plus performante du marché.

Pour quoi faire?

Cette technologie doit notamment permettre le streaming, le travail via le cloud et l’utilisation d’autres applications gourmandes en données pendant le vol. L’accès sera proposé gratuitement, toutes classes confondues, aux clients disposant d’un statut ainsi qu’aux utilisateurs de la Travel ID du groupe.

Les filiales Swiss et Edelweiss ont confirmé qu’elles adopteront elles aussi cette solution. Edelweiss prévoit d’équiper l’ensemble de ses Airbus A320, A320neo et A350. Le calendrier précis de la mise en œuvre progressive est encore en cours d’élaboration, a indiqué la compagnie.

De son côté, Swiss entend déployer la technologie sur l’ensemble de sa flotte court- et long-courrier, de manière graduelle et sans interrompre l’exploitation. Les détails concernant les premiers appareils concernés et les dates exactes de mise en service font encore partie de la phase de planification.

Les premiers vols équipés de Starlink sont attendus au cours du second semestre 2026. L’équipement complet de la flotte du groupe Lufthansa devrait être achevé d’ici à la fin de l’année 2029. D’autres précisions sont annoncées dans le courant de l’année. (jah/ats)