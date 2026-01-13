beau temps
DE | FR
burger
Economie
Swiss

Swiss et Edelweiss misent sur le Starlink de Musk pour le wifi

Starlink offre à Elon Musk une nouvelle domination stratégique.
Starlink offre à Elon Musk une nouvelle domination stratégique.Image: watson / agences

Swiss modernise sa flotte grâce à Elon Musk

En choisissant Starlink, Swiss s’appuie sur Elon Musk pour moderniser l’expérience en vol et proposer streaming et services cloud à ses passagers.
13.01.2026, 15:5113.01.2026, 15:51

Les compagnies aériennes suisses Swiss International Air Lines et Edelweiss Air vont équiper leurs flottes d’un accès Internet à haut débit basé sur la technologie satellitaire Starlink d'Elon Musk. Ce déploiement s’inscrit dans un vaste programme du groupe Lufthansa Group, qui prévoit de moderniser environ 850 avions avec une connexion en vol de nouvelle génération.

Le groupe Lufthansa a annoncé mardi qu’à partir de 2026, l’ensemble de ses appareils – qu’ils soient déjà en service ou nouvellement livrés – bénéficieront d’un accès Internet rapide. Starlink a été choisi comme partenaire technologique. Selon le groupe, le fournisseur disposerait actuellement de la connexion Internet en vol la plus performante du marché.

Pour quoi faire?

Cette technologie doit notamment permettre le streaming, le travail via le cloud et l’utilisation d’autres applications gourmandes en données pendant le vol. L’accès sera proposé gratuitement, toutes classes confondues, aux clients disposant d’un statut ainsi qu’aux utilisateurs de la Travel ID du groupe.

Les filiales Swiss et Edelweiss ont confirmé qu’elles adopteront elles aussi cette solution. Edelweiss prévoit d’équiper l’ensemble de ses Airbus A320, A320neo et A350. Le calendrier précis de la mise en œuvre progressive est encore en cours d’élaboration, a indiqué la compagnie.

L'entreprise suisse qui prend soin de vos fesses a un nouveau patron

De son côté, Swiss entend déployer la technologie sur l’ensemble de sa flotte court- et long-courrier, de manière graduelle et sans interrompre l’exploitation. Les détails concernant les premiers appareils concernés et les dates exactes de mise en service font encore partie de la phase de planification.

Les premiers vols équipés de Starlink sont attendus au cours du second semestre 2026. L’équipement complet de la flotte du groupe Lufthansa devrait être achevé d’ici à la fin de l’année 2029. D’autres précisions sont annoncées dans le courant de l’année. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Des militants s'en prennent à Elon Musk et Tesla de manière créative.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La BNS engrange des milliards et voici qui va en profiter
Portée par l’envolée de l’or et des actions, la Banque nationale suisse devrait afficher un bénéfice massif, permettant une redistribution généreuse à la Confédération et aux cantons.
La Banque nationale suisse (BNS) devrait avoir enregistré un solide bénéfice au dernier trimestre 2025, porté par la bonne performance des marchés actions et de l'envolée du prix de l'or. Cantons et Confédération devraient du coup être généreusement rétribués.
L’article