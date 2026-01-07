Le neveu prend la relève: Luzius Rickenbacher reprend le flambeau, ou plutôt le fil, de son oncle Urs Rickenbacher, qui a dirigé la société Lantal pendant plus de deux décennies. Image: dr

L'entreprise suisse qui prend soin de vos fesses a un nouveau patron

L’entreprise familiale de textile Lantal, qui œuvre pour les CFF, Swiss, Emirates ou Singapore Airlines, a un nouveau patron.

Benjamin Weinmann / ch media

Son nom ne vous dit probablement rien. Et pourtant, vous avez probablement déjà été en contact avec elle, au sens littéral du terme, et le plus souvent avec votre postérieur.

L’entreprise Lantal, basée à Langenthal (BE), fabrique des housses de sièges, des tapis et des rideaux pour des compagnies aériennes, des entreprises de bus et de chemins de fer dans le monde entier. Parmi ses clients figurent notamment les CFF, CarPostal, Stadler, Swiss, Emirates, Thai Airways, Qatar ou encore la compagnie ferroviaire états-unienne Amtrak.

Le «candidat idéal» pour le futur de l'entreprise

Pendant plus de deux décennies, Urs Rickenbacher a dirigé l’entreprise familiale, qui emploie environ 600 personnes. A 68 ans, il passe désormais le relais à son neveu Luzius Rickenbacher ou «Lou», pour les intimes. Celui-ci travaille chez Lantal depuis plus de dix ans. Urs Rickenbacher affirme:

«Il a fait ses preuves et c’est le candidat idéal»

Depuis quelques années, Luzius Rickenbacher dirige la division aéronautique, la plus importante pour Lantal. Son oncle souligne:

«Il a traversé une véritable épreuve du feu, en particulier pendant la pandémie de Covid, lorsque l’aviation était à l’arrêt.»

Après son entrée dans l’entreprise textile, le neveu a également contribué, durant trois ans, au développement du marché des Etats-Unis. Rickenbacher ajoute:

«Luzius connaît tout le monde dans l’entreprise, et tout le monde le connaît. A seulement 41 ans, il dispose déjà d’une très grande expérience.»

Une passation retardée

Lantal demeure ainsi dans la famille. Urs Rickenbacher conserve un siège au conseil d’administration. A vrai dire, le patron souhaitait céder la direction plus tôt. Mais la pandémie est passée par là. Il se souvient:

«A l’époque, notre entreprise était au bord du gouffre, car nous n’avions plus aucune commande. J’ai donc décidé de prolonger de quelques années, jusqu’à ce que nous retrouvions une base solide.»

Une base désormais rétablie, assure Urs Rickenbacher:

«Nous sommes sur une très bonne dynamique»

Le nouveau et l'ancien patron (de gauche à droite): Luzius et son oncle Urs Rickenbacher posent les jalons pour l'avenir de l'entreprise Lantal. Image: dr

L’entreprise profite toujours de la reprise d'activité dans le secteur de la mobilité. La remise en service de la flotte d’A380 d’Emirates, l’an dernier, a notamment généré d’importantes commandes. Le chiffre d’affaires a progressé jusqu'à dépasser les 100 millions de francs. Urs Rickenbacher ne communique pas de chiffres sur les bénéfices, mais il précise:

«Nous sommes rentables»

Cette évolution positive est notamment due à une innovation maison baptisée Digital Deep Dye, avec laquelle les Rickenbacher entendent révolutionner la fabrication de tapis à motifs.

Jusqu’ici, Lantal devait teindre les tapis dans un processus long et coûteux, dans de grandes cuves remplies d’eau chaude, où le fil était mélangé à la teinture. Ce n’est qu’ensuite que les différents fils étaient tissés en tapis, rideaux ou housses de sièges, selon les motifs souhaités. Les délais de livraison pouvaient atteindre seize semaines.

Une nouvelle technologie qui change tout

Avec le Digital Deep Dye, c’est en quelque sorte une imprimante XL qui entre en jeu. Lantal peut désormais introduire dans la machine un tapis brut, blanc et déjà tissé, comme une feuille de papier dans une imprimante.

Le motif est ensuite imprimé par jet d’encre à l’aide de données numériques. Cela permet d’économiser des ressources et du temps. Les délais de livraison sont ainsi ramenés à environ trois semaines. Urs Rickenbacher parle d’un «game-changer».

Autre avantage: grâce à la numérisation, le design des tapis devient beaucoup plus flexible. Le nouvel ex-directeur de Lantal espère donc décrocher à nouveau un contrat lors de la prochaine rénovation d’Air Force One. Le président des Etats-Unis Donald Trump est connu pour ses demandes particulières. D’un point de vue purement technique, il serait par exemple possible d’intégrer son portrait ou son nom en lettres dorées directement dans le tissu.

A ce jour, plus de 40 clients ont déjà opté pour la technologie Digital Deep Dye, selon Urs Rickenbacher. Parmi eux: Malaysia Airlines, Ethiopian Airlines ainsi que plusieurs compagnies aériennes du Moyen-Orient. Il conclut avec une nouvelle réjouissante: