en partie ensoleillé31°
DE | FR
burger
Economie
Technologie

Revolut décroche une licence bancaire en France

RECORD DATE NOT STATED Kaliningrad, Russia 14.01.25 - Woman holding smartphone with REVOLUT application on screen. Mobile banking and investment app. Kaliningrad, Russia 14.01.25 - Woman holding smart ...
Revolut a connu ces dernières années une croissance fulguranteImage: www.imago-images.de

Revolut entre dans une nouvelle ère

La néobanque britannique annonce l'obtention d'une licence bancaire en France. Une grande étape dans son projet de rivaliser avec les géants du secteur.
10.08.2026, 12:4810.08.2026, 12:48

La fintech britannique Revolut a annoncé lundi avoir obtenu une licence bancaire en France, une étape attendue qui «conforte la place du groupe parmi les plus grandes banques de détail du continent», a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Revolut a connu ces dernières années une croissance fulgurante et disposait déjà d'une licence dans l'Union européenne, en Lituanie. L'entreprise avait obtenu en mars le sésame équivalent au Royaume-Uni, où elle était officiellement devenue une banque après plusieurs années d'attente.

Le géant qui permet de payer chez Migros et Coop a perdu 99% de sa valeur

Cette licence dans l'Hexagone «nous donne les moyens de bâtir une banque d'une nouvelle génération au service de plus de 30 millions de clients en Europe de l'Ouest», a fait valoir le directeur général Nik Storonsky, cité dans le communiqué. «Portée par un écosystème financier dynamique et un cadre réglementaire robuste, la France s'est imposée comme une place financière de premier plan», a-t-il assuré.

Plus de 75 millions de clients dans le monde

La néobanque a annoncé depuis l'an dernier l'investissement de plus d'un milliard d'euros en France et le recrutement de 400 personnes dans le pays. Elle doit inaugurer l'an prochain à Paris son siège pour l'Europe de l'Ouest.

Revolut dit vouloir fonctionner dans l'Union européenne sur un «modèle bancaire européen à deux pôles». L'entité française «commencera progressivement à servir ses clients à travers l'Europe, en commençant par la France», avant l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande notamment. La branche lituanienne «continuera de jouer un rôle central dans les activités de Revolut au sein du reste de l'Espace économique européen», précise le communiqué.

«C'est la clé du succès»: le patron d’UBS se confie

Le groupe aux plus de 75 millions de clients dans le monde, qui veut rivaliser avec les géants du secteur, avait annoncé fin mars un bénéfice net en hausse de 65% en 2025, à 1,3 milliard de livres (1,4 milliard de francs). Il vise aussi une licence bancaire aux Etats-Unis. Sa valorisation a bondi fin juillet à 115 milliards de dollars à l'issue d'une vente secondaire d'actions, avait indiqué à l'AFP une source proche de l'opération.

La croissance fulgurante de Revolut lui a valu des critiques ces dernières années sur sa capacité à se conformer aux réglementations financières. Elle avait indiqué en mai que les recrutements en France grossiraient notamment les rangs des équipes de conformité et de lutte contre le blanchiment. (jzs/ats/afp)

L'actu sur l'économie? Par ici
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Rolex et Patek Philippe vont parler de la guerre à Genève
Rolex et Patek Philippe vont parler de la guerre à Genève
de Nathalie OLOF-ORS
Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran
1
Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran
Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse
Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse
«13 millions d'amende»: Ces financiers liés à la Suisse face à la justice
«13 millions d'amende»: Ces financiers liés à la Suisse face à la justice
Les ultra-riches du Golfe fuient vers ce canton suisse
Les ultra-riches du Golfe fuient vers ce canton suisse
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Porsche va supprimer 5000 emplois
Le constructeur allemand de voitures sportives de luxe Porsche va supprimer 5000 postes supplémentaires d'ici à 2035 dans le cadre d'un vaste programme de réduction de coûts visant à sortir de la crise, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.
L'entreprise, dont les bénéfices se sont effondrés en 2025, est la propriété du groupe aux dix marques Volkswagen (VW, Skoda, Audi, Seat, Lamborghini...), qui traverse actuellement ses pires années depuis la période précédant la crise du Covid-19.
L’article