Stadler Rail va fabriquer deux nouvelles locomotives hybdrides pour les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC). Image: MBC SA

Recalé par les CFF, Stadler Rail obtient une consolation vaudoise

Le constructeur suisse a reçu une commande des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) pour dux nouvelles locomotives. Mais aucun montant n'a filtré.

Récemment recalé par les CFF pour une commande de trois milliards de nouveaux trains au profit de l'allemand Siemens Mobility, Stadler Rail obtient un lot de consolation. Le constructeur suisse va fabriquer deux nouvelles locomotives à voie métrique pour les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC).

Ces véhicules seront mis en service à partir de la fin 2028 pour le transport de marchandises entre Morges et Bière. Aucun montant n'est dévoilé.

D'autres commandes

Ces locomotives hybrides fonctionnent sur le réseau ferroviaire grâce à la caténaire et dans les gravières grâce à des moteurs thermiques, précise lundi le fabricant thurgovien de matériel roulant. Les engins de 64 tonnes et 17 mètres de long atteignent une vitesse maximale de 80 km/h.

Elles sont dimensionnées pour le transport de marchandises sur la voie métrique et aussi adaptées à l'exploitation sur bogies transporteurs qui permet de transporter des wagons à voie normale.

Les MBC avaient déjà commandé une locomotive similaire fin 2024. Stadler Rail précise que ce type de locomotives a déjà été commandé par le Montreux-Oberland-Bernois (MOB), les Chemins de fer rhétiques (RhB) et le Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn). (jzs/ats)