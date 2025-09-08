en partie ensoleillé21°
DE | FR
burger
Economie
Transports

Coop, Migros, Swisscom: Cargo sous terrain biffe des postes

Le projet Cargo sous terrain entend transf
Le projet «Cargo sous terrain» prévoit de désengorger les routes via un système de tunnels pour le transport de marchandises.Keystone

Coup dur pour ce projet soutenu par Coop et Migros

Suite à un examen indépendant demandé par le DETEC, le projet de transport de marchandises Cargo sous terrain (CST) annonce une restructuration. Plus de dix postes seront biffés.
08.09.2025, 13:3408.09.2025, 13:34
Plus de «Economie»

Cargo sous terrain (CST) va devoir supprimer plus de dix postes et opérer une réduction des coûts, a-t-il annoncé lundi. C'est ce qui ressort de l'examen indépendant du projet achevé au printemps 2025.

Ce dernier avait été demandé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) afin d'examiner la faisabilité, la rentabilité et l'utilité économique du projet.

Pourquoi «100 000 camions de plus» risquent de débouler en Suisse

Le projet «Cargo sous terrain», qui compte parmi ses actionnaires Coop, Migros, La Poste ou encore Swisscom, prévoit de désengorger les routes via un système de tunnels pour le transport de marchandises. Il s'agit d'une initiative économique privée.

«Jalons d'un avenir durable»

Comme plus de dix postes devraient être concernés, CST lance la procédure de consultation prévue par le droit du travail, peut-on lire dans le communiqué. Directeur général de CST, Christian Späth explique qu'avec cette «restructuration nécessaire, Cargo sous terrain pose les jalons d'un avenir durable. Nous regrettons profondément que cela doive s'accompagner de suppressions d'emplois.» CST va désormais tenter de trouver des «bonnes solutions» pour ses collaborateurs.

Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop

L'examen montre également que le système logistique souterrain durable envisagé, avec une distribution fine dans la ville, est réalisable sur le plan technologique et architectural. Sur cette base, une décision des autorités fédérales et cantonales est désormais attendue. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
de Alexandre Cudré
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
1
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
de Maurizio Minetti
Le marché suisse du logement en pause estivale
Le marché suisse du logement en pause estivale
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
1
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
de Stefan Ehrbar
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
2
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
de Daniel Vizentini
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
2
Coop: ces deux paquets de dattes à 14 francs vont lui en coûter 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison pourtant très apprécié
Il existe un plan de rémunération pour Musk à plus de 1000 milliards
Tesla propose un plan de rémunération inédit pour Elon Musk, lié à une valorisation boursière record.
Le conseil d'administration de Tesla a proposé vendredi un plan de rémunération pour son patron Elon Musk qui pourrait lui rapporter plus de 1000 milliards de dollars (plus de 803 milliards de francs), sous conditions.
L’article
Partager dans WhatsApp Partager par e-mail