Uber aurait violé une loi sur la restauration de la confiance des personnes utilisant des services numériques. Image: Imago

Uber accusée de tromper ses clients avec une pratique illégale

La société basée à San Francisco fait l'objet d'une plainte de l'agence américaine de protection des consommateurs. Cette dernière lui reproche des pratiques trompeuses liées à son service d'abonnement Uber One.

Plus de «Economie»

Les autorités américaines ont déposé plainte lundi contre Uber, accusant la plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur de tromper les utilisateurs avec ses offres promotionnelles à son service d'abonnement Uber One et même de les inscrire sans leur consentement.

L'agence de protection des consommateurs, la FTC, estime que la société basée à San Francisco a violé une loi sur la restauration de la confiance des personnes utilisant des services numériques.

«Les Américains en ont assez d'être inscrits à des abonnements non désirés qu'il semble impossible d'annuler», a déclaré Andrew Ferguson, président de la FTC, dans un communiqué annonçant la plainte.

«Nous accusons Uber non seulement d'avoir trompé les clients au sujet de leurs abonnements, mais aussi d'avoir rendu l'annulation déraisonnablement difficile»

Les abonnés à Uber One bénéficient de réductions sur les courses ou les livraisons de plats à emporter effectuées par l'intermédiaire du service Uber Eats.

Une promesse jugée trompeuse

La formule coûte environ dix dollars par mois. Uber a incité les utilisateurs à s'inscrire en leur promettant des économies de 25 dollars par mois, mais cette promesse ne s'appliquait pas aux frais d'abonnement, selon la plainte.

Les avocats de la FTC font valoir que la promesse d'Uber de réaliser des économies mensuelles était trompeuse et que la société avait rendu difficile la résiliation des abonnements Uber One par les utilisateurs, bien qu'elle ait déclaré qu'ils pouvaient être facilement «annulés à tout moment».

Uber nie avoir inscrit des personnes sans leur consentement et assure que la plupart des annulations d'abonnement prennent moins de 20 secondes dans l'application.

«Nous sommes déçus que la FTC ait choisi d'aller de l'avant avec cette action», a déclaré un porte-parole d'Uber. Mais nous sommes persuadés que les tribunaux seront d'accord avec ce que nous savons déjà: Les procédures d'inscription et d'annulation d'Uber One sont claires, simples et respectent la lettre et l'esprit de la loi.» (jzs/ats)