Voici où les loyers ont le plus augmenté en Suisse

La hausse des loyers proposés s'est poursuivie le mois dernier dans la majorité des cantons. Au niveau des villes, une forte augmentation est notamment constatée à Lausanne.

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Les loyers proposés en Suisse ont poursuivi leur hausse en avril, progressant tant en rythme annuel que mensuel, selon l'indice Homegate publié mercredi. La tendance à l'augmentation a été observée dans une majorité de cantons.

Sur le mois sous revue, les loyers proposés dans les annonces ont augmenté de 0,3%, portant l'indice à 133,5 points. Sur l'année, la hausse des loyers proposés à l'échelle nationale s'élève ainsi à 2,4%.

Alors qu'un nombre inhabituellement élevé de cantons avaient affiché une baisse des loyers proposés ces derniers mois, une majorité d'entre eux a connu une augmentation en avril au regard du mois précédent.

Une croissance de 2,3% par rapport à l'année précédente



Le demi-canton de Nidwald a présenté la hausse la plus marquée (+3,8 %), devant le voisin Uri (+2,8%) et de Genève (+1,3%). En variation annuelle, les loyers proposés à Nidwald ont décollé de 11 %, suivis par ceux d'Uri (+6,6%) et de Zoug (+6,2%).

À l'inverse, le canton de Schwyz a enregistré une forte baisse de 2,5% par rapport au mois précédent. L'évolution annuelle, avec une hausse de 2,2%, se situe légèrement en dessous de la moyenne suisse.

Au niveau des villes, les loyers proposés ont baissé en avril 2026 à Berne (-1,1%) et à Saint-Gall (-0,4%). En revanche, Lausanne (+2 %), Lugano (+1,4 %) et Zurich (+1,1 %) ont affiché les plus fortes hausses. Par rapport à l'année précédente, les prix des annonces dans les villes passées sous revue ont augmenté de manière générale, jusqu'à 6,7% (Lugano).

Au premier trimestre, les loyers proposés en Suisse avaient enregistré une croissance de 0,7%, et de 2,3% par rapport à l'année précédente. En mars, il avait crû de 0,2 point et de 2,6% en glissement annuel. (jzs/ats)