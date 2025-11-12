assez ensoleillé
Accident

Effondrement à Europa-Park: il avait utilisé trop peu de vis

Les plongeoirs se sont effondrés lors de l&#039;accident survenu à Europa-Park durant l&#039;été 2023.
Des plongeoirs se sont effondrés lors de l'accident survenu à Europa-Park à l'été 2023.Image: DPA

Effondrement à Europa-Park: il admet avoir utilisé trop peu de vis

Le chef de l'entreprise impliquée dans l'accident survenu dans le célèbre parc d'attractions en 2023 est actuellement jugé en Allemagne. Devant le tribunal, il a reconnu avoir ignoré certaines consignes de sécurité.
12.11.2025, 12:4512.11.2025, 12:45

Mercredi, un homme de 45 ans a comparu devant le tribunal d’instance d’Ettenheim, en Allemagne. Il est poursuivi pour blessures corporelles involontaires multiples. L’accusé dirigeait l’entreprise chargée du montage de la structure métallique utilisée lors du spectacle de plongeon «High-Diving-Show» à Europa-Park, qui s’est effondrée durant l’été 2023.

Les images de l'accident 👇

Vidéo: twitter

Le parquet avait indiqué au préalable que d’importantes mesures de sécurité avaient été ignorées lors du montage. Comme le rapporte l’agence de presse DPA, l’accusé a reconnu à l’audience avoir utilisé moins de vis que le nombre prescrit. Il a toutefois précisé avoir suivi l'exemple d’une autre entreprise, qui collaborait depuis des années avec le parc d’attractions.

Effondrement à Europa-Park: l'ancien directeur passe devant le tribunal

Pour le juge, cet argument ne tient pas:

«Il existait bien un manuel de montage, il n’y a donc pas matière à discussion»

Ce manuel prévoyait également que les tours de saut soient ancrées dans le bassin. Là encore, l’accusé rejette la responsabilité: selon lui, Europa-Park aurait interdit cet ancrage afin de préserver l’étanchéité du bassin. Les tours auraient donc été stabilisées à l’aide de sacs de sable.

Un chef d&#039;entreprise est jugé en Allemagne pour un accident survenu à Europa-Park.
L'accusé (à droite) et son avocat.Image: DPS

Un nouveau spectacle a été lancé

Un porte-parole du parc a déclaré au Heidenheimer Zeitung que la sécurité a toujours été une priorité. Aujourd’hui comme à l’époque, chaque attraction est inspectée par le TÜV (réd: l'organisme allemand de contrôle technique) avant sa mise en service.

Le parc collaborait avec l’entreprise concernée depuis plus de dix ans avant l’accident et continue de le faire. Un nouveau spectacle a d’ailleurs été lancé, mais avec «d’autres modifications techniques du bassin».

Accidents à Europa-Park: faut-il s'inquiéter pour la sécurité?

Lors de l’accident survenu à l’été 2023, huit personnes avaient été blessées, dont six artistes et deux visiteurs. La structure s’était effondrée après qu’une piscine mobile, située près de l’attraction Atlantica SuperSplash, eut cédé.

L’onde de choc avait provoqué la chute des tours. Le spectacle aquatique avait ensuite été suspendu. (vro/jzs)

