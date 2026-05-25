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Pakistan: au moins 17 morts dans un accident de la route

Pakistan: au moins 17 morts dans un accident de la route

Un grave accident impliquant un bus de passagers et une camionnette a fait au moins 17 morts et une dizaine de blessés lundi dans le nord du Pakistan.
25.05.2026, 11:2025.05.2026, 11:20
FILE - A Louisiana state police SWAT member works the scene on Iberville Street as police pursue a fugitive that escaped from a New Orleans jail, Tuesday, May 20, 2025, in New Orleans. (AP Photo/Geral ...
Les victimes attendaient au bord de la route après une panne mécanique du bus.Keystone

Au moins 17 personnes ont été tuées et 10 ont été blessées dans un accident de la route lundi au Pakistan, selon les autorités.

L'accident s'est produit lorsqu'un bus de passagers reliant le district de Swat à Peshawar, dans le nord du pays, a subi une panne mécanique et s'est arrêté sur le bord de la route.

Les passagers sont descendus du véhicule et attendaient à proximité lorsqu'une camionnette a perdu le contrôle et a percuté la foule ainsi que le bus en stationnement.

«Au moins 17 personnes ont été tuées et plus de 10 blessées», a déclaré à l'AFP Bilal Ahmad Faizi, un responsable des secours, ajoutant que trois des blessés étaient dans un état critique.

Muhammad Ali, un médecin d'un hôpital local accueillant les victimes, a également confirmé le bilan.

De nombreux passagers rentraient chez eux à l'approche de l'Aïd, l'une des fêtes religieuses les plus importantes du calendrier musulman. (dal/ats/blg/afp)

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