ciel couvert
DE | FR
burger
International
Accident

Naufrage aux Seychelles: deux Suisses toujours portés disparus

Les Seychelles sont un paradis pour les plongeurs.
Deux ressortissants suisses sont portés disparus après le naufrage d'un bateau aux Seychelles.Keystone

Deux Suisses disparaissent dans un naufrage aux Seychelles

Un naufrage près de l’île Marie Louise a entraîné la disparition de deux Suisses, tandis que cinq autres passagers ont été secourus et se portent bien, selon le Département fédéral des affaires étrangères.
15.03.2026, 15:4315.03.2026, 15:43

Deux ressortissants suisses sont portés disparus après le naufrage d'un bateau aux Seychelles. Cinq autres ont pu être sauvés, annonce dimanche le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

L'accident s'est produit près de l'île Marie Louise, a confirmé le DFAE à Keystone-ATS suite à une information de Blick et de médias locaux. Parmi les passagers du bateau se trouvaient sept Suisses. Deux d'entre eux sont portés disparus.

Les cinq autres sont sains et saufs «et se portent bien au vu des circonstances», précise le DFAE. Pour des raisons de confidentialité, le département ne donne pas d'autres informations.

La manœuvre de ce bateau de la CGN a mal fini sur le Léman

La représentation suisse à Madagascar et le consulat honoraire aux Seychelles sont en contact avec les autorités compétentes sur place et avec les rescapés. Ceux-ci sont pris en charge via la protection consulaire.

Le bateau qui a coulé était utilisé pour des activités de plongée. Les Seychelles, dans l'Océan indien, sont considérées comme un paradis pour la plongée. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
L'Iran menace de viser des entreprises américaines
L'Iran menace de viser des entreprises américaines
de Team watson
L'Europe va-t-elle devoir finir par faire «un deal» avec la Russie?
L'Europe va-t-elle devoir finir par faire «un deal» avec la Russie?
Trump tente de rattraper son erreur de calcul
6
Trump tente de rattraper son erreur de calcul
de Niklaus Vontobel
La France vote et le RN pourrait remporter des «victoires considérables»
La France vote et le RN pourrait remporter des «victoires considérables»
de Antoine Menusier
Thèmes
A quoi ça ressemble un bateau centre de vaccination?
1 / 7
A quoi ça ressemble un bateau centre de vaccination?
Alain Berset (à droite) a visité, mardi, en compagnie du conseiller d'Etat thurgovien Urs Martin (munit d'un très gros parapluie) le MS Thurgau, une bâteau transformé en centre de vaccination.
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La cheffe de la diplomatie groenlandaise démissionne
La ministre des Affaires étrangères groenlandaise, Vivian Motzfeldt, a quitté son poste au gouvernement. Son départ intervient sur fond de crise entre son parti et l'exécutif.
Sur fond de crise entre le parti social-démocrate groenlandais Siumut et l'exécutif, la ministre des Affaires étrangères groenlandaise, Vivian Motzfeldt, a quitté son poste au gouvernement. La décision intervient après que le parti, dont elle est membre, a annoncé son retrait de la coalition gouvernementale à la tête du Groenland.
L’article