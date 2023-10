Samedi 7 octobre, un séisme de magnitude 6,3, suivi de huit répliques, a déjà touché le pays. Keystone

Déjà endeuillé, l'Afghanistan touché par un nouveau séisme

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé mercredi l'ouest de l'Afghanistan, selon le service sismologique américain (USGS). Plus de 2000 personnes ont été tuées dans un précédent tremblement de terre survenu samedi dans cette région.

Ce nouveau séisme s'est produit à une faible profondeur vers 05h10 heure locale (02h40 en Suisse), son épicentre se situant à environ 29 kilomètres au nord de la ville de Hérat, a indiqué l'USGS.

L'impact de ce nouveau tremblement de terre n'est pas encore clair, alors que des milliers de personnes sont sans abri après la destruction de leurs maisons samedi par le premier séisme de magnitude 6,3, suivi de huit répliques.

Aucun nouveau décès n'a été signalé dans l'immédiat, selon les autorités. Les responsables locaux et nationaux ont donné des chiffres contradictoires sur le nombre de morts et de blessés lors du tremblement de terre de samedi, mais le ministère de la gestion des catastrophes a déclaré que 2053 personnes avaient trouvé la mort.

«Plus une seule maison »

L'ONU estime que plus de 12 000 personnes, membres de 1700 familles, ont été affectées par le tremblement de terre de samedi qui a détruit au moins 11 villages dans le district de Zenda Jan, dans la province d'Hérat.

«Nous ne pouvons pas donner de chiffres exacts pour les morts et les blessés car ils sont en évolution» Mullah Janan Sayeq, le porte-parole du ministère de la gestion des catastrophes.

Les tremblements de terre sont fréquents en Afghanistan, mais celui de samedi est le plus meurtrier à avoir frappé ce pays pauvre en plus de 25 ans. «Il ne reste plus une seule maison, pas même une pièce où nous pourrions passer la nuit», a déclaré à l'AFP Mohammad Naeem, 40 ans, qui a perdu 12 membres de sa famille, dont sa mère, à la suite des tremblements de terre de samedi. (sda/ats/afp)