bien ensoleillé-1°
DE | FR
burger
International
Afrique du Sud

La foudre frappe 150 personnes en même temps en Afrique du Sud

Massive lightning bolt on 30.07.2017 at Zusmarshausen west of Augsburg (Bavaria).
La foudre a frappé durant un festival à 70 de Pretoria (photo prétexte).Image: Moment RF

La foudre frappe 150 personnes en même temps

Survenu lors d'un festival en Afrique du Sud, l'éclair a fait deux morts.
04.01.2026, 11:4304.01.2026, 11:43

La foudre a frappé 150 personnes réunies lors d’un festival en Afrique du Sud et en a tué deux, ont indiqué dimanche les services de santé de la province du Nord-Ouest dans un communiqué.

«Abattues au hasard»: Une tuerie fait dix morts en Afrique du Sud

L’incident s’est produit près du village de Mathibestad, situé à environ 70 km au nord de Pretoria, où une fête traditionnelle se tient chaque année.

«Au total, 150 patients se sont présentés à la clinique Mathibestad après avoir été atteints par la foudre pendant l’événement. 13 patients dans un état critique ont été transférés à l’hôpital Jubilee pour y être pris en charge pour diverses blessures.

Accusé d'avoir enlevé des espions français, il est adulé dans son pays

Deux patients étaient décédés à leur admission et sont en attente des services médico-légaux», détaille le communiqué.

La «majorité des patients» souffrent de «brûlures légères liées à la foudre», selon la même source.

Les orages sont courants dans cette partie de l’Afrique du Sud lors de l’été austral. Après le phénomène climatique El Niño, principal facteur ayant causé la grave sécheresse qui a affecté l’Afrique australe en 2024, le pays doit basculer ces mois-ci vers le phénomène inverse, La Niña.

«L’effet habituel de La Niña sur l’Afrique du Sud est une probabilité accrue de précipitations supérieures à la normale dans le nord-est du pays pendant l’été», indiquaient les services météorologiques sud-africains lors de leur bulletin saisonnier daté du 30 novembre. (afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
1 / 12
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comment Lady Gaga a participé à la renommée de Rio
Lieux instagrammables et concerts de popstars: la ville brésilienne est devenue une destination incontournable. Le nombre de touristes a atteint des records malgré la violence qui règne.
Effet Lady Gaga? Impact des réseaux sociaux? Prix attractifs? Attrait inaltérable des plages et de la fête? Un peu de tout cela. Rio de Janeiro a accueilli près de deux millions de touristes étrangers cette année, un record, malgré l'insécurité.
L’article