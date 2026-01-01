Le drame de Crans-Montana n'est pas le seul à avoir fait des victimes durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Keystone

Voici les pires drames du Nouvel An

Ces dernières années, la nuit de la Saint-Sylvestre a conduit à des drames qui ont fait des dizaines de morts dans le monde.

Plus de «Suisse»

Le drame survenu dans un bar de Crans-Montana (VS) dans la nuit de mercredi à jeudi s’inscrit dans une sinistre série d’accidents liés aux célébrations du Nouvel An.

Au fil des deux dernières décennies, plusieurs rassemblements festifs ont tourné au cauchemar, lorsque de grandes foules se pressaient pour accueillir la nouvelle année. Voici un tour d’horizon des incidents les plus marquants.

2024/2025 Une voiture bélier fonce à la Nouvelle-Orléans

Un ancien militaire américain, porteur d'un drapeau du groupe Etat islamique précipite sa voiture sur une foule qui fêtait le Nouvel An mercredi dans le quartier touristique de la Nouvelle-Orléans, au sud des Etats-Unis. Il a fait au moins 10 morts et 35 blessés.

Après avoir renversé, tué et blessé des dizaines de passants, l'homme est abattu dans une fusillade avec la police. Deux policiers sont blessés.

2026/2017 Un assaut dans une discothèque turque

Un homme sème le chaos et la mort dans l'une des boîtes de nuit les plus huppées d'Istanbul. L'assaillant tue 39 personnes, dont au moins 15 étrangers, qui fêtaient le Nouvel An.

Quelque 700 à 800 personnes fêtaient le passage à l'année 2017 dans la discothèque au bord du Bosphore. Certaines d'entre elles ont plongé dans les eaux glaciales du détroit pour échapper aux balles mortelles.

2013/2014 Une bousculade meurtrière en Chine

Au moins 36 personnes meurent et 47 autres sont blessées lors des célébrations du Nouvel An à Shanghai dans une bousculade.

Cette dernière a été provoquée par un lancer de faux billets de banque au-dessus de la foule. Il s'agit de la pire catastrophe à Shanghai depuis la mort de 58 personnes dans l'incendie d'un immeuble résidentiel en 2010.

2011/2012 Une bousculade dans un quartier d'Abidjan

Une soixantaine de personnes meurent, dont de nombreux jeunes, et une cinquantaine se blessent dans une bousculade durant les festivités de la nuit du Nouvel An à Abidjan.

Plus de 50 000 personnes, selon les autorités, étaient réunies pour assister aux feux d'artifice de la Saint-Sylvestre.

2007/2008 Un incendie dans une boîte de nuit à Bangkok

Un incendie, probablement causé par des feux d’artifice ou un accident électrique, se propage dans un club à Bangkok. Le sinistre a entraîné la mort de 67 personnes.

On dénombre également plus 220 blessés, la plupart par asphyxie ou brûlures. Le drame déclenche un examen critique des normes de sécurité dans les lieux de divertissement du pays (ats)