Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An

Le président de la Confédération reporte son discours de Nouvel An, prévu jeudi midi. Il exprime ainsi son respect pour la souffrance et le deuil des familles des victimes de la grave explosion de Crans-Montana (VS).

Plus de «Suisse»

Keystone

Le département de l'Economie, de la Formation et de la Recherche (DEFR) a publié jeudi matin des informations à ce sujet. Le discours de Nouvel An du président ou de la présidente de la Confédération est une tradition. Il est toujours diffusé par les chaînes de la SSR.

Le Conseil fédéral dit avoir appris avec «consternation» la terrible tragédie de l'incendie dans la station valaisanne.

«Ce qui devait être un moment de joie s'est mué, le premier jour de l'an à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà» Guy Parmelin, sur X

«Les pensées du Conseil fédéral vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches, à qui il adresse par ma voix ses sincères condoléances», a ajouté le Vaudois. (ats)