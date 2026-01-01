Le monde est sous le choc après Crans-Montana: attention aux fake news
Le drame qui s’est déroulé à Crans-Montana, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025 et qui a fait de nombreuses victimes, secoue toute la planète. La célèbre station valaisanne, qui accueille de nombreux visiteurs étrangers, est en couverture de tous les médias internationaux depuis plusieurs heures, du Guardian à CNN, en passant par des télévisions chinoises qui diffusent des images en direct.
BFM TV, grâce à des journalistes présents sur place, est en direct depuis plusieurs heures, avec notamment des témoignages de Français qui étaient présents dans le bar au moment de la déflagration. La chaîne d’info en continu parle du «Courchevel suisse».
Le New York Times, en direct sur son site, évoque un «drame majeur» qui s’est déroulé dans une commune «située à environ 190 kilomètres à l'est de Genève»: «Crans-Montana est une destination haut de gamme fréquentée par une clientèle majoritairement aisée, parfois célèbre».
Le New York Post en a fait son information principale jeudi matin. Il décrit la station de Crans-Montana ainsi:
Reuters est en live vidéo sur X:
Scene of deadly Swiss resort blast https://t.co/Eutkf9J6Q8— Reuters (@Reuters) January 1, 2026
Les premières réactions des Etats étrangers:
Le président de la République:
Profonde émotion après l’incendie de Crans-Montana. Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. À la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j’adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2026
Jordan Bardella, président du Rassemblement national
Pensées pour les victimes de cet incendie tragique survenu cette nuit chez nos voisins suisses, dans la station de Crans-Montana. Courage aux secours mobilisés pour soigner les nombreux blessés graves et éviter que le bilan, déjà terrible, ne s'alourdisse encore.— Jordan Bardella (@J_Bardella) January 1, 2026
Le ministère des Affaires étrangères britannique:
Antonio Tajani, vice-premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères:
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères
We express solidarity with Switzerland following reports of a tragic incident during New Year celebrations in Crans-Montana, which claimed dozens of lives.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 1, 2026
Our thoughts are with those affected and we wish a speedy recovery to those injured.
Stay strong, dear Swiss friends! 🇺🇦🇨🇭
Des fake news circulent en anglais sur les réseaux
Comme souvent durant un drame d’une telle ampleur, des fake news circulent sur les réseaux sociaux, principalement en anglais. Des comptes proches des milieux complotistes, mais aussi d’extrême droite, évoquent par exemple un attentat ou une «bombe» qui aurait «exposé» dans le bar, alors que les autorités valaisannes ont exclu la piste de l'attentat.
Attention, il n’y a pas eu d’attentat ou de «terroristes islamistes» à Crans-Montana:
Sans oublier des photos largement utilisées sur X, mais qui n’ont pas été prises à Crans-Montana, notamment celle-ci, qui tourne beaucoup sur le réseaux social d’Elon Musk.
