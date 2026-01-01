Le monde est sous le choc après Crans-Montana: attention aux fake news

De CNN aux médias chinois, la planète a les yeux rivés sur Crans-Montana, la station valaisanne qui attirent de nombreux visiteurs internationaux. Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes. Sur les réseaux sociaux, des fake news se propagent en anglais.

Le drame qui s’est déroulé à Crans-Montana, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025 et qui a fait de nombreuses victimes, secoue toute la planète. La célèbre station valaisanne, qui accueille de nombreux visiteurs étrangers, est en couverture de tous les médias internationaux depuis plusieurs heures, du Guardian à CNN, en passant par des télévisions chinoises qui diffusent des images en direct.

BFM TV, grâce à des journalistes présents sur place, est en direct depuis plusieurs heures, avec notamment des témoignages de Français qui étaient présents dans le bar au moment de la déflagration. La chaîne d’info en continu parle du «Courchevel suisse».

Le New York Times, en direct sur son site, évoque un «drame majeur» qui s’est déroulé dans une commune «située à environ 190 kilomètres à l'est de Genève»: «Crans-Montana est une destination haut de gamme fréquentée par une clientèle majoritairement aisée, parfois célèbre».

Le New York Post en a fait son information principale jeudi matin. Il décrit la station de Crans-Montana ainsi: «Le point culminant de Crans-Montana, qui compte 10 000 habitants, se trouve à près de 3 000 mètres d'altitude, qui indique que les responsables cherchent à s'éloigner d'une culture touristique pour attirer la recherche et le développement dans le domaine des hautes technologies»

Les premières réactions des Etats étrangers:

«Profonde émotion après l’incendie de Crans-Montana. Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. A la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j’adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel»

Jordan Bardella, président du Rassemblement national «Pensées pour les victimes de cet incendie tragique survenu cette nuit chez nos voisins suisses, dans la station de Crans-Montana. Courage aux secours mobilisés pour soigner les nombreux blessés graves et éviter que le bilan, déjà terrible, ne s'alourdisse encore»

Le ministère des Affaires étrangères britannique: «Nos pensées vont à toutes les personnes blessées et tuées dans la terrible tragédie de Crans-Montana, et nous rendons hommage aux services de secours suisses qui pilotent les opérations. Nous continuerons à suivre la situation de près, et notre personnel consulaire est prêt à apporter son soutien à tout ressortissant britannique qui pourrait être concerné»

Antonio Tajani, vice-premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères: «Le gouvernement italien suit la situation à Crans Montana minute par minute. J'ai informé la première ministre Giorgia Meloni tôt ce matin, avec qui je suis en contact permanent. La Protection civile de la Vallée d'Aoste et de la région Lombardie, qui a mis à disposition le centre des grands brûlés de Niguarda, est également mobilisée»

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères «Nous exprimons notre solidarité avec la Suisse suite aux informations faisant état d'un incident tragique survenu lors des célébrations du Nouvel An à Crans-Montana, qui a coûté la vie à des dizaines de personnes. Nos pensées vont aux personnes touchées et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Courage, chers amis suisses!»

Des fake news circulent en anglais sur les réseaux

Comme souvent durant un drame d’une telle ampleur, des fake news circulent sur les réseaux sociaux, principalement en anglais. Des comptes proches des milieux complotistes, mais aussi d’extrême droite, évoquent par exemple un attentat ou une «bombe» qui aurait «exposé» dans le bar, alors que les autorités valaisannes ont exclu la piste de l'attentat.

Attention, il n’y a pas eu d’attentat ou de «terroristes islamistes» à Crans-Montana:

Sans oublier des photos largement utilisées sur X, mais qui n’ont pas été prises à Crans-Montana, notamment celle-ci, qui tourne beaucoup sur le réseaux social d’Elon Musk.

