Macron appelle au calme avant une marche à Lyon
Le président français Emmanuel Macron a appelé «tout le monde au calme» avant la marche organisée à Lyon en hommage au militant d’extrême droite Quentin Deranque.
Emmanuel Macron a appelé «tout le monde au calme» avant la marche samedi en hommage au jeune militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon. Il a annoncé une réunion avec le gouvernement la semaine prochaine sur «les groupes d'action violente».
«C'est un moment de recueillement et de respect pour notre jeune compatriote qui a été tué.»
Il a précisé que la réunion de la semaine prochaine:
«Doit faire un point complet sur les groupes d'action violente qui sévissent et ont des liens avec les partis politiques quels qu'ils soient».
«Dans la République aucune violence n'est légitime», a insisté le chef de l'Etat avant cette marche sous très haute sécurité à Lyon.
«Il n'y a que les forces républicaines qui peuvent agir parce qu'elles protègent un ordre républicain. Il n'y a pas de place pour les milices d'où qu'elles viennent.»
(sda/ats/blg/afp)
