Macron appelle au calme avant une marche à Lyon

Macron appelle au calme avant une marche à Lyon

Le président français Emmanuel Macron a appelé «tout le monde au calme» avant la marche organisée à Lyon en hommage au militant d’extrême droite Quentin Deranque.
epa12764177 French President Emmanuel Macron speaks to members of the media as he attends the opening day and inauguration of the 62nd International Agricultural Fair (Salon de l&#039;Agriculture) at ...
Le président français Emmanuel Macron s'adresse aux médias lors de la journée d'ouverture et de l'inauguration du 62e Salon international de l'agriculture (Salon de l'Agriculture).Keystone

Emmanuel Macron a appelé «tout le monde au calme» avant la marche samedi en hommage au jeune militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon. Il a annoncé une réunion avec le gouvernement la semaine prochaine sur «les groupes d'action violente».

«C'est un moment de recueillement et de respect pour notre jeune compatriote qui a été tué.»
Le président français

Il a précisé que la réunion de la semaine prochaine:

«Doit faire un point complet sur les groupes d'action violente qui sévissent et ont des liens avec les partis politiques quels qu'ils soient».

«Dans la République aucune violence n'est légitime», a insisté le chef de l'Etat avant cette marche sous très haute sécurité à Lyon.

«Il n'y a que les forces républicaines qui peuvent agir parce qu'elles protègent un ordre républicain. Il n'y a pas de place pour les milices d'où qu'elles viennent.»

(sda/ats/blg/afp)

