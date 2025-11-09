Des bocaux en verre contenant des métaux rares, le palladium (à gauche) et le terbium, sont photographiés dans l'entrepôt de Tradium, une entreprise spécialisée dans le commerce des terres rares, en l'Allemagne. Image: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

«Il est déjà trop tard»: la question des terres rares inquiète l'Europe

La Chine exerce un monopole presque mondial sur les terres rares, ce qui met en position délicate de nombreuses branches industrielles européennes. Pour faire face à la situation, l'Allemagne stocke ses réserves dans un bunker.

team afp, Francfort, Allemagne

Plus de «International»

Dans un ancien bunker, une porte blindée de plus de 4 tonnes protège la plus grande réserve allemande de terres rares, un trésor stratégique face aux restrictions de la Chine, principal producteur mondial.

Par souci de sécurité, l'adresse du site, à l'est de Francfort, reste confidentielle. Et l'espace est bien sûr sous vidéosurveillance étroite.

Une précieuse réserve

La PME allemande Tradium, experte du négoce de ces matériaux, y stocke des milliers de fûts de dysprosium, terbium et autre néodyme, des matières indispensables à nos smartphones, voitures électriques et éoliennes. Presque toutes les étiquettes affichent une même origine: la Chine.

En pleine guerre commerciale avec Washington, Pékin a imposé début avril des restrictions sur ses exportations, en imposant une licence aux conditions drastiques. Or, Pékin contrôle plus de 60% de l'extraction minière et 92% de la production raffinée à l'échelle mondiale, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Des employés ferment une imposante porte de sécurité à l'intérieur de la salle de stockage de Tradium. Image: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Une dépendance de la Chine qui inquiète

Cela concerne notamment les aimants aux terres rares indispensables au secteur automobile, et dont l'Allemagne, géant mondial, a donc cruellement besoin. Les industriels européens se retrouvent dans une situation délicate.

Matthias Rüth, président et fondateur de Tradium, explique:

«La nervosité monte chez nos clients du monde entier»

L'entreprise compte moins de 40 salariés pour un chiffre d'affaires devant culminer à 300 millions d'euros cette année.

Pour un industriel, «cela peut aller jusqu'à l'arrêt complet de la production, c'est évidemment dramatique». Les exportateurs chinois ne sont «pas non plus vraiment contents», mais «leurs mains sont liées» par la décision du pouvoir chinois , ajoute le patron. Comme la Chine jouit d'un quasi-monopole de ces terres rares, Rüth résume:

«Il manque des matières premières, les prix explosent, et personne ne sait vraiment comment la situation va évoluer»

Des conditions difficiles pour l'Europe

La dépendance aux terres rares chinoises remonte à plusieurs décennies. Selon Rüth, les autorités chinoises relevaient déjà dans les années 1990:

«Le Moyen-Orient a le pétrole, nous avons les terres rares»

L'Europe n'a, elle, jamais créé sa propre industrie minière, préférant «acheter à moindre coût auprès de pays aux normes environnementales plus faibles», explique Martin Erdmann, de l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles (BGR).

Matthias Rueth, président et fondateur de Tradium. Image: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Et les Etats-Unis, leaders mondiaux encore dans les années 1990, «ont abandonné la production pour des raisons de coût et d'environnement, laissant la Chine dominer le marché».

Si Donald Trump et Xi Jinping s'étaient entendus fin octobre pour suspendre des restrictions aux exportations, dont certaines liées aux terres rares, et que le président américain affirme que cela valait pour le monde entier, la réalité est bien moins claire.

Ainsi, les restrictions d'avril restent en place, Pékin exigeant toujours «des licences obligatoires, qui passent par la divulgation de secrets industriels et la preuve que le matériau n'ira pas aux industries de la défense», souligne Erdmann. Peu d'entreprises européennes peuvent accepter ces conditions.

Un objectif 2030 qui semble inatteignable

Il y a une quinzaine d'années, le Japon était dans une crise similaire, dictée aussi par son voisin chinois. En réponse, il a développé des chaînes d'approvisionnement alternatives, en Australie notamment, et constitué des stocks stratégiques.

Pour l'Europe, «il est crucial de tirer les mêmes leçons et d'investir massivement», selon Erdmann.

L'Europe a adopté en 2024 une législation pour sécuriser ses approvisionnements: d'ici 2030, elle devra produire au moins 10% de l'extraction, 40% de la transformation et 25% du recyclage de 17 matières premières stratégiques.

Mais sa mise en œuvre s'annonce compliquée, le marché des terres rares restant prisonnier des «très bas prix, probablement maintenus par la Chine», qui «empêchent toute exploitation rentable» hors de l'Empire du Milieu, selon Erdmann.

L'Union européenne a décidé l'accélération des procédures d'autorisation pour l'exploitation de terres rares sur le Continent, mais cela ne les rendra «pas encore économiquement viables», explique l'expert. Il poursuit:

«Notre vie moderne dépend entièrement de ces matières»

Mais trouver une alternative quand elles viennent à manquer «est très difficile», abonde Rüth. Et de conclure un rien désabusé: