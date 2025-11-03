assez ensoleillé
Une rare blague de Xi Jinping fait le buzz en Corée du Sud

Chinese President Xi Jinping, left, shakes hands with South Korean President Lee Jae Myung before their summit meeting on the sidelines of the the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, at t ...
Xi Jinping et Lee Jae-myung ont eu un amusant échangeKeystone

Un échange entre le président sud-coréen Lee Jae-myung et son homologue chinois a donné lieu à d'inhabituelles boutades au sujet de l'espionnage. La séquence fascine les médias locaux.
03.11.2025, 08:0003.11.2025, 08:03

Un rare moment de légèreté de la part du président chinois Xi Jinping, qui a plaisanté sur l'éventualité d'espionner son homologue sud-coréen, fait la Une des journaux à Séoul lundi en raison de son caractère inattendu.

L'échange a eu lieu samedi à Gyeongju, ville du sud-est de la Corée du Sud, lorsque le président de cet Etat, Lee Jae-myung, et le Chinois Xi Jinping se sont offert des cadeaux en marge du sommet économique de l'Apec, marquant la première visite de Xi en Corée du Sud depuis plus de dix ans.

Pourquoi le régime chinois a peur des «gens séduisants»

La blague portait sur deux smartphones de l'entreprise chinoise Xiaomi équipés d'écrans de fabrication coréenne que Xi Jinping a offerts à Lee Jae-myung. En désignant les téléphones, Lee a lancé: «La ligne de communication est-elle sécurisée?», une plaisanterie portant manifestement sur d'éventuelles écoutes chinoises, qui a fait rire Xi Jinping.

«Vous devriez vérifier s'il y a une porte dérobée», a répondu le dirigeant chinois, provoquant en retour rires et applaudissements de Lee. En informatique, une porte dérobée est un logiciel préinstallé sur un appareil qui contourne les mécanismes de sécurité et peut par exemple permettre la surveillance d'un téléphone par un tiers.

D'inséparables «partenaires»

Ce bref épisode a suscité un vif intérêt médiatique car Xi Jinping plaisante rarement en public, et encore moins au sujet de l'espionnage. «Xi éclate de rire après la blague de Lee sur la sécurité des téléphones Xiaomi», titre le quotidien Seoul Shinmun lundi.

La séquence illustre le rapprochement des deux dirigeants au cours de rencontres sur deux jours, a indiqué à l'AFP le porte-parole de Lee, Kim Nam-jun. Elles se sont tenues dans le cadre du sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie Pacifique (Apec) organisé à Gyeongju.

epa12496716 South Korean President Lee Jae Myung (L) and Chinese President Xi Jingping (R) inspect an honor guard during a welcome ceremony ahead of their talks at the Gyeongju National Museum in Gyeo ...
Lee Jae-myung et Xi Jinping.Keystone

«Des cérémonies d'accueil et échanges de cadeaux, aux banquet et spectacles culturels, les deux dirigeants ont eu de multiples occasions de discuter et de nouer des liens personnels», a-t-il ajouté.

«Sans ces liens, ce genre de plaisanterie n'aurait pas été possible.»

Le dirigeant chinois ne s'était pas rendu en Corée du Sud depuis 2014, puis les deux pays ont vu leurs relations minées par une série de différends. A cette occasion, Xi Jinping a notamment décrit les deux pays comme «des partenaires qui ne peuvent pas êtres séparés». (jzs/afp)

