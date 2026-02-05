Un contrôle de billet tourne au drame en Allemagne

Un contrôleur de train est mort en Allemagne après avoir été violemment agressé par un passager sans billet.

Un contrôleur de train est mort mercredi en Allemagne après avoir été frappé par un passager qui circulait sans billet, a annoncé la compagnie nationale Deutsche Bahn. L'agresseur, âgé de 26 ans, a été arrêté et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet.

Le cheminot âgé de 36 ans avait été violemment frappé à la tête par le passager, qu'il voulait expulser du train après avoir constaté l'absence de titre de transport, lundi à Landstuhl près de Kaiserslautern (ouest). Il est décédé mercredi des suites de ses blessures, selon Deutsche Bahn.

Des policiers montent la garde à la gare centrale de Berlin, en Allemagne, le 20 janvier 2026. Keystone

«C'est un jour noir pour tous les cheminots du pays», a souligné la dirigeante de la compagnie, Evelyn Palla, dénonçant la multiplication des actes violents visant les personnels. Le syndicat de cheminots EVG a pour sa part exigé la présence de personnels de sécurité à bord des trains. (jah/ats)