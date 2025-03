Les entreprises d'armement européennes, comme Rheinmetall, connaissent un véritable boom. Image: EPA

Ces entreprises se font de l'argent grâce au chaos international

La situation mondiale actuelle n'a non seulement des conséquences géopolitiques, mais aussi financières. Les entreprises d'armement connaissent un véritable boom, mais pas toujours de la même manière.

Olivier Meier

Le clash historique entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, ainsi que la décision de ce dernier de mettre sur pause l'aide militaire à Kiev, a eu d'importantes conséquences. Dimanche, les dirigeants européens et occidentaux se sont réunis à Londres pour un sommet de crise sur l'Ukraine. Résultat: l'Europe veut investir massivement dans le réarmement.

Mardi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan concret: 800 milliards d'euros vont être investis pour renforcer la sécurité européenne. «Nous sommes dans une ère de réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense», a-t-elle déclaré.

Le plus grand investissement dans l'armement depuis la Seconde Guerre mondiale marque un tournant pour l'Europe et a des conséquences non seulement géopolitiques, mais aussi financières.

Car la crise profite aux entreprises d'armement du monde entier, comme Lockheed Martin ou RTX (Etats-Unis), BAE Systems (Royaume-Uni), Leonardo (Italie), Thales (France) ou Rheinmetall (Allemagne).

Les cours des actions des entreprises d'armement grimpent en flèche

Ces entreprises connaissent un véritable boom depuis le début des guerres en Ukraine et au Proche-Orient. Le chiffre d'affaires des 100 plus grands fabricants du secteur s'élevait à 632 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 4,2% par rapport à l'année précédente. C'est ce que révèle un rapport de l'institut de recherche suédois Sipri. Depuis, les chiffres devraient être encore plus élevés en raison des derniers développements.

Il n'y a pas que les chiffres d'affaires qui augmentent, les cours des actions des différentes entreprises atteignent également de nouveaux records, surtout depuis le début de l'année.

Par exemple, les actions d'entreprises européennes comme Rheinmetall, Thales ou Leonardo ont fortement augmenté, surtout au cours des trois derniers mois, comme le montrent les graphiques ci-dessous:

L'incertitude liée à la situation géopolitique pourrait continuer à stimuler le boom de l'armement et donc le cours des actions des entreprises. «Les marchés financiers accordent à Rheinmetall une importance considérable pour la capacité de défense de l'Allemagne et de l'Europe», a déclaré son patron, Armin Papperger, à l'agence de presse allemande DPA. Selon lui, l'explosion des cours reflète l'évolution dramatique de la situation sécuritaire en Europe.

Une hausse moindre chez les entreprises américaines

Mais toutes les entreprises d’armement ne connaissent pas la même situation favorable. Le cours de l'action de la plus grande entreprise d'armement au monde, l'Américaine Lockheed Martin, a chuté d'environ 10% au cours des trois derniers mois.

Les cours des deuxième et troisième plus grandes entreprises d’armement au monde (RTX et Northrop Grumman, toutes deux Américaines) sont certes en hausse, mais la progression est nettement moins importante que celle des entreprises européennes.

Selon un expert du secteur cité par le journal allemand Die Zeit, cela s’explique notamment par le fait que l'Europe tente de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'industrie de l'armement américaine en raison de la situation géopolitique.

Selon lui, les Etats de l'UE miseraient de plus en plus sur l'industrie d'armement nationale: «Cette évolution joue en faveur de Rheinmetall et d'autres entreprises d'armement européennes».

Traduit de l'allemand par Anne Castella