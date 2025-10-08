assez ensoleillé13°
DE | FR
burger
International
Allemagne

L'Allemagne va permettre d'abattre des drones

L&#039;Allemagne va permettre d&#039;abattre des drones après des survols suspects (image d&#039;illustration).
L'usage de drones d'attaque et le développement de moyens de défense antiaérienne sont devenus des aspects centraux de la guerre en Ukraine (image d'archives).Image: www.imago-images.de

L'Allemagne veut en finir avec ce flou qui l'empêche d'abattre des drones

Après des survols suspects imputés à la Russie, le gouvernement allemand va renforcer les moyens de la police fédérale face «aux menaces constituées par les drones». Des changements législatifs sont également prévus à cet effet.
08.10.2025, 15:5308.10.2025, 15:53
Antoine LAMBROSCHINI, Berlin/afp

Le gouvernement allemand a annoncé mercredi qu'il allait permettre d'abattre des drones, après le survol de sites sensibles à travers l'Europe, notamment en Allemagne, que les autorités soupçonnent d'être des tentatives russes d'intimidation et d'espionnage. Le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a présenté des amendements législatifs visant à renforcer les moyens de la police fédérale qui pourra «agir avec des technologies de pointe face aux menaces constituées par les drones».

«Abattre les drones sera désormais réglementé et possible pour la police fédérale», a-t-il dit, à l'issue du conseil des ministres où le texte a été présenté. En outre, un «centre de défense antidrones sera mis en place», afin de coordonner l'action des polices fédérale et des Länder, les Etats régionaux allemands.

epa12439202 German Interior Minister Alexander Dobrindt delivers a press statement at the Federal Ministry of the Interior in Berlin, Germany, 08 October 2025. EPA/CLEMENS BILAN
Alexander DobrindtKeystone

Le ministre a également annoncé être en «échange intensif» avec des pays ayant une plus grande expérience en la matière, Israël d'une part, mais aussi l'Ukraine, cible quotidienne d'attaques russes contre ses villes et sur le front. Il a évoqué un budget d'un montant se comptant «en millions d'euros à trois chiffres», sans pour autant préciser le calendrier, soulignant que l'équipement dépendra aussi des capacités de production des industriels concernés.

Des investissements colossaux dans la défense

La police aura la charge de protéger notamment «les aéroports, les gares», ses propres infrastructures et les institutions fédérales, a-t-il précisé le ministre. Un flou juridique empêchait jusqu'ici d'abattre les drones en Allemagne. Mais la question est devenue urgente face à la multiplication sur son territoire et ailleurs en Europe des survols de sites sensibles par des aéronefs suspects.

Le week-end passé, l'aéroport de Munich a été plusieurs fois paralysé par des vols. Le Land septentrional du Schleswig-Holstein a également été survolé par des appareils à de nombreuses reprises. Le chancelier Friedrich Merz a jugé dimanche Moscou «probablement» responsable de ces incidents.

German Chancellor Friedrich Merz attends the cabinet meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Oct. 8, 2025. (AP Photo/Markus Schreiber) Germany Politics
Friedrich MerzKeystone

Accusant à maintes reprises Vladimir Poutine de livrer une «guerre hybride» contre les Occidentaux, Merz, dont le pays est l'un des plus grands soutiens à l'Ukraine, a ordonné au printemps des investissements colossaux dans la défense et l'armement après des décennies en sous-financement.

L'industrie militaire allemande recrute en masse et ça crispe

Prise entre une Russie toujours plus menaçante et des alliés américains en repli, l'Allemagne s'est positionnée en fer de lance du réarmement européen. D'autant que les incidents impliquant des drones, les sabotages, les campagnes de désinformation et d'influence s'y sont multipliés.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

D'autres pays européens ont également été visés par des survols et la Pologne a même été la cible en septembre d'une incursion de drones russes à partir de l'Ukraine. L'Estonie a quant à elle vu trois chasseurs russes armés violer son espace aérien. La Russie est aussi soupçonnée d'utiliser sa flotte de navires fantômes, qui l'aide à contourner les sanctions économiques, pour envoyer des drones en direction des pays d'Europe du Nord

Des aspects centraux de la guerre en Ukraine

A leur dernier sommet à Copenhague, les dirigeants de l'UE ont donc discuté de la constitution d'un «mur antidrones» pour se protéger, un projet impliquant un ensemble de solutions technologiques et militaires. L'usage de drones d'attaque et le développement de moyens de défense antiaérienne sont devenus des aspects centraux de la guerre en Ukraine, où Russes et Ukrainiens innovent constamment pour tenter de prendre l'avantage sur le camp adverse, plus de trois ans après le début de l'invasion russe.

Fin septembre, le ministre allemand de l'Intérieur avait jugé que l'Allemagne était désormais engagée dans «une course aux armements entre la menace que représentent les drones et les moyens de les contrer». Directement touchée par les perturbations du trafic aérien à l'aéroport de Munich le week-end dernier, la Bavière a présenté mardi son propre projet de loi pour rendre plus facile à sa police régionale d'abattre des drones.

Comment l'Ukraine peut combler l'une des grandes failles de l'Otan

Le texte prévoit notamment la fin de l'«interdiction d'armement des drones» utilisés par la police afin qu'ils puissent« attaquer directement un autre drone», a expliqué le ministre de l'Intérieur Joachim Herrmann.

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Voici la mission des Rafale français déployés face à Poutine
Voici la mission des Rafale français déployés face à Poutine
de Mathieu RABECHAULT, Mińsk Mazowiecki, Pologne
Les soldats russes se livrent à un trafic inquiétant et mortel
1
Les soldats russes se livrent à un trafic inquiétant et mortel
de Ivan Ruslyannikov
En Ukraine, la guerre se joue aussi dans les églises
En Ukraine, la guerre se joue aussi dans les églises
de Florent VERGNES, Kramatorsk
«Poutine doit obtenir des résultats décisifs cette année»
1
«Poutine doit obtenir des résultats décisifs cette année»
de Daniel Vizentini
Thèmes
Des drones russes traquent des civils en Ukraine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Marineland menace de tuer 30 belugas
Le parc Marineland, près des chutes du Niagara, menace d’euthanasier les 30 bélugas qu’il détient toujours en captivité faute de financement public d’ici ce mardi soir. Ottawa refuse pour l’instant d’accéder à sa demande, dénonçant une tentative de chantage après des années d’exploitation de ces mammifères marins.
Un parc d'attractions aquatique canadien a menacé d'euthanasier les 30 bélugas qu'il retient toujours en captivité si le gouvernement fédéral ne lui verse pas des fonds d'urgence d'ici la fin de journée mardi. Le parc Marineland, situé près des chutes du Niagara (Ontario) et qui a fermé ses portes en 2024, affirme qu'il n'a plus les fonds pour apporter les soins nécessaires à la survie de ses mammifères marins, qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres.
L’article