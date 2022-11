La Chine et les Etats-Unis ont eu une discussion sereine en marge du G20, portant notamment sur le respect des droits humains et l'hégémonie mondiale. Image: sda

Analyse

Qu'est-ce qui coince au G20? Les enjeux en 5 points

La question de la crise russo-ukrainienne s'est invitée à Bali, à l'occasion du G20 qui réunit les plus grosses puissances économiques mondiales. Les affaires internationales ont ainsi pris le pas sur l'agenda officiel du forum, bloquant certains dossiers tels que celui de la transition énergétique.

Du 15 au 16 novembre, l'Indonésie reçoit les 20 premières puissances économiques mondiales sur fond de crises d'envergure.

Le G20, kezako?

Le G20 est un forum intergouvernemental réunissant 19 pays, ainsi que l'Union européenne (UE), et des représentants des banques centrales. Le sommet a été créé en 1999, en marge du G7 de Washington. C'est à l'issue d'une crise financière majeure que les ministres des Finances du groupe des sept (l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni) décident d’impliquer les pays émergents au sein de la gouvernance mondiale.

Les membres officiels du G20 L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les Etats-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la République de Corée, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l'Union européenne.

De nombreux pays invités sont également au rendez-vous.

Quels sont les enjeux du sommet?

C'est l'Indonésie qui a exercé sa présidence du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Cette année, le forum se focalise sur la résilience sanitaire, dans le sillage de la pandémie du Covid 19 qui a immobilisé le monde pendant près deux ans. C'est pourquoi son mot d'ordre est: «Se rétablir ensemble, se rétablir plus solidement». Les axes mis à l'agenda de façon officielle sont:

L'architecture mondiale de la santé

La transformation numérique

La transition énergétique durable

Mais, en filigrane, l'équilibre des puissances et les questions liées à la paix internationale ont toute leur importance. En effet, la diplomatie bilatérale est facilitée par les arènes multilatérales, où des pays rivaux ont une opportunité de facto de maintenir un dialogue, sans la pression d'une rencontre exclusive.

Qui sont les leaders de poids au G20?

- JOE BIDEN: Lourd enjeu pour le président américain, qui tente de raffermir le leadership de Washington sur la scène mondiale, tout en maintenant les Européens en ligne, notamment sur le dossier de l'Ukraine.

- SERGUEÏ LAVROV: C'est le ministre des Affaires étrangères russe qui s'y colle, après l'annonce de Vladimir Poutine quant à son absence au G20, invoquant une incompatibilité d'agenda. Pour de nombreux observateurs, cette absence est plutôt perçue comme un signe de l'isolement de la Russie sur la scène internationale.

- VOLODYMYR ZELENSKY: Même s'il n'est pas membre du G20, le président ukrainien est invité à cette session, à laquelle il assiste de façon virtuelle. Son intention première est de convaincre les grandes puissances de renforcer leur soutien matériel et financier en faveur de l'Ukraine face à la Russie.

- XI JINPING: Le président chinois, qui a été reconduit pour un troisième mandat à la tête de son pays le 23 octobre, tente d'aplanir les nombreuses tensions qui l'opposent aux Etats-Unis, tout en nouant des liens économiques forts avec l'Ouest, en adoptant une posture ouverte.

- JOKO WIDODO: Le président indonésien a eu un rôle de premier plan en ouvrant le sommet. Il a notamment appelé le G20 à «mettre fin à la guerre», rappelant que la crise en Ukraine est un dossier glissé au haut de la pile, bien qu'il ne figure pas à l'agenda officiel. «Nous ne devons pas diviser le monde en plusieurs camps. Nous ne devons pas laisser le monde basculer dans une nouvelle guerre froide», a-t-il insisté.

- L'UNION EUROPEENE: Les leaders européens sont bien présents au sommet, tels que le chancelier allemand Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni pour l'Italie, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

- NARENDRA MODI: L'Indonésie passera le relai de la présidence du G20 à l'Inde, qui aura bien à faire sur le plan de la transition énergétique dans les prochaines années.

Les enjeux mondiaux autour de la santé publique

Une évaluation fournie par la Banque mondiale et par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pointe du doigt un grave déficit de financement dans la lutte contre la pandémie du Covid 19 au cours des cinq prochaines années. Pas moins de 10,5 milliards de dollars américains manqueraient pour maintenir une gestion durable de la pandémie.

En conséquence, les leaders du G20 ont annoncé la création d'un fonds global de 1,4 milliard de dollars pour se préparer aux futures pandémies. Le fonds est destiné en particulier aux pays à revenus faibles ou intermédiaires.

Vingt pays se sont engagés à l'alimenter. Les Etats-Unis ont contribué pour un tiers à l'investissement, soit 450 millions de dollars. Les autres donateurs incluent la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde, la Chine, l'Australie et le Japon ainsi que plusieurs organisations philanthropiques telles que la Fondation Bill and Melinda Gates.

La somme est cependant contestée par le pays hôte, qui estime que 31 milliards de dollars seraient nécessaires. D'autres observateurs estiment quant à eux que l'accord vient un peu tard, et n'harmonise pas les modalités selon lesquelles chaque pays gère le virus, notamment la Chine, contestée à l'interne pour sa drastique politique «zéro Covid».

De son côté, la Suisse a salué l'initiative et a fait savoir qu'elle compte y participer. Comme l'explique la RTS, «le Conseil fédéral avait déjà décidé début novembre de soutenir le fonds de la Banque mondiale pour la prévention des pandémies à hauteur de deux millions de francs».

Un accord sur la guerre en Ukraine en filigrane

En septembre, l'Ukraine avait demandé l'exclusion de la Russie du G20, dans le sillage de frappes de drones kamikazes qui avaient terrorisé Kiev.

Si la présence de la Russie au sommet était au centre des spéculations pendant plusieurs semaines, Vladimir Poutine lui-même a trouvé une voie médiane: il ne viendra pas en personne. Pour nombre d'observateurs, l'issue est plutôt bénéfique; il s'agit de ne pas couper toute communication avec le belligérant, tout en maintenant une certaine pression. Comme l'explique Cédric Dupont, professeur de relations internationales au Graduate institute à Genève, au micro de la RTS:

«C'est positif à moyen terme: vous avez beau être le président d'un pays très puissant, lorsque vous prenez certaines décisions, vous allez vous mettre en dehors de ce qui se fait de plus prestigieux au niveau l'ordre mondial économique et politique.» Cédric Dupont à la RTS

Il est à noter que le G20 est avant tout un forum visant à réguler les mécanismes de coordination économique; il ne favorise pas la prise de position forte dans les affaires internationales. C'est ce qui le différencie du G7, qui réunit des puissances à la vision très similaire. C'est pourquoi le sommet de Bali permet à des rivaux tels que la Chine et les Etats-Unis de se côtoyer avec plus de décontraction.

Cependant, la crise en Ukraine a un impact économique d'envergure mondiale, qui entraîne des chocs généralisés des prix de l'alimentation et de l'énergie - sans compter les risques d'utilisation d'armes nucléaires. Le G20 a donc produit un projet de communiqué final, lequel précise que «la plupart des membres» «condamnent fermement» le conflit.

Le document, s'il est adopté par les dirigeants, utilise ouvertement le mot «guerre», honni par la Russie, qui lui préfère le terme «opération militaire spéciale». Le document condamne le recours à l'arme nucléaire et soutient le prolongement de l'accord sur les exportations de céréales, tel que voulu par Zelensky.

Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé par visioconférence devant ce qu'il a appelé le «G19», excluant visiblement la Russie.

«Apparemment, on ne peut pas faire confiance aux mots de la Russie. Il n'y aura aucun Minsks-3, que la Russie aurait tôt fait de violer sitôt après signature.» Volodymyr Zelensky au G20

Zelensky a exigé le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Il a en outre appelé à ne tolérer «aucune excuse au chantage nucléaire» face aux «folles menaces» de Moscou, et à réaliser un échange total de prisonniers. Les conditions ont été jugées «irréalistes» par Sergueï Lavrov, qui est cependant resté dans la salle pendant le discours.

La Chine au G20: Une position d'équilibriste

Deux semaines après sa rencontre avec Olaf Scholz à Pékin, Xi Jinping a pu échanger pendant trois heures dans le cadre du G20 avec Joe Biden sur un ton relativement cordial. La tension autour de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan semble s'être un peu dissipée, laissant place à une volonté de trouver des objectifs communs.

Xi Jinping s'est voulu rassurant quant à ses intentions sur la scène internationale.

«La Chine n'a pas l'intention de prendre la place des Etats-Unis ou de changer l'ordre international existant» Xi Jinping à Joe Biden

Biden s'est dit inquiet pour le respect des droits humains au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong. Les Etats-Unis «continueront d'opposer une concurrence vigoureuse», a-t-il averti. Il en a profité pour demander à la Chine de «jouer un rôle constructif pour réfréner les pires tendances de la Corée du Nord».

Si Pékin refuse toujours de condamner l'invasion de l'Ukraine, Xi Jinping est apparu au G20 comme une étrange figure d'intermédiation. Formulant une critique voilée à destination de Moscou, il a appelé à s'«opposer fermement» à une «instrumentalisation» des produits alimentaires et de l'énergie. Mais il a également épinglé l'Occident, en réclamant la levée des sanctions, notamment celles qui visent la Russie.

Transition énergétique: De «profonds désaccords»

Alors que la COP27 vise à grand peine à dépasser l'étape de la «wishlist» des mesures à adopter pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, le G20 aborde la transition énergétique sous l'angle technologique et économique. Le forum des 20 a pris un ensemble de décisions visant à accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

Une partie des pays riches - dont la France, le Canada, les Etats-Unis et le Royaume-Uni - ont ainsi promis 20 milliards de dollars à l'Indonésie pour que le pays diminue sa dépendance au charbon. Cet accord va lui permettre d'avancer de dix ans son objectif de neutralité carbone, à 2050. L'Indonésie abrite près de 300 millions d'habitants dont la plupart sont très exposés aux catastrophes naturelles liées au changement climatique.

Pas moins de 98 milliards de dollars iront à destination de l'Afrique du Sud, première puissance industrielle africaine.

Cependant, les membres du G20 ont été divisés sur les questions énergétiques, malgré le «Bali Compact» adopté par tous les membres. Ce document, non contraignant, détaille les mesures nécessaires pour parvenir à un objectif de zéro émission.

L'ombre de la guerre en Ukraine, et les risques de crise alimentaire qui en découlent, ont amené les discussions à tourner court lors de rencontres en amont du G20. Résultat: Aucune version commune de communiqué n'a pu trouver grâce aux yeux de tous les participants, notamment «après que les pays qui sanctionnent Moscou ont commencé leurs interventions en condamnant "les exactions russes"», a expliqué une source proche de la réunion à l'Agence France-presse (AFP).

«La raison qui a dès le début tué le communiqué, c’est la présence de la Russie aujourd’hui» Une source à l'AFP tv5monde

Point positif malgré cet échec, les plus gros pollueurs, dont l'Inde, les Etats-Unis et la Chine, ont répondu présent à la table des négociations. Si le G20 permet désormais de répondre aux besoins des économies émergentes, et plus seulement à ceux des pays riches, nombre de petites économies restent cependant exclues du processus.

(avec rts/nouvelobs/sites officiels/ats/afp)