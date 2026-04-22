L'évolution de la situation en Iran est difficile à anticiper, notamment en raison des déclarations, souvent contradictoires, de Donald Trump. Image: Imago, montage watson

Analyse

«Il politise à l'extrême»: Trump est de plus en plus confus sur l'Iran

Déclarations contradictoires, annonces improvisées et revirements: la communication de Donald Trump sur l’Iran entretient la confusion autour de la stratégie américaine.

Aurélia END, Washington, Etats-Unis / AFP

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Avec ses déclarations retentissantes sur son réseau Truth Social, ses revirements abrupts et ses conversations téléphoniques multiples avec des journalistes, Donald Trump ne fait qu'ajouter à la confusion autour de sa stratégie concernant l'Iran.

La journée de mardi en a été un parfait exemple: le président américain l'a entamée en assurant, sur la chaîne CNBC, qu'il ne prolongerait pas le cessez-le-feu annoncé le 7 avril.

C'est pourtant ce qu'il a fait quelques heures plus tard, en annonçant sur sa plateforme que la trêve était maintenue jusqu'à nouvel ordre, avec une sobriété inhabituelle. Il a dit attendre une «proposition» de Téhéran, cela après avoir pourtant assuré la semaine dernière, dans un court entretien avec l'AFP, qu'il n'y avait «plus de points de blocage» avec les autorités iraniennes.

De nombreux rectificatifs

Le président américain commente le conflit quasiment en temps réel au gré d'échanges de ce type avec des reporters, qui l'appellent sur son téléphone portable et auxquels il répond de manière plus ou moins expéditive.

A deux reprises, ces derniers jours, la Maison-Blanche a dû rectifier des déclarations faites dans ces conditions par le milliardaire de 79 ans.

Dimanche, Donald Trump a affirmé à la chaîne ABC que le vice-président JD Vance ne conduirait pas la délégation américaine pour la reprise des discussions avec l'Iran au Pakistan, ce qui a été très vite démenti.

Lundi, le président américain a assuré au New York Post que les négociateurs étaient en route pour Islamabad. Le vice-président et les autres émissaires n'avaient pourtant pas quitté les Etats-Unis, et s'y trouvaient toujours mardi.

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Ces conversations multiples mettent à mal la conviction, jusqu'ici bien ancrée, que «le président des Etats-Unis doit toujours avoir des communications sécurisées» et que son «temps est précieux», note Robert Rowland, professeur de communication à l'université du Kansas.

Le président américain Donald Trump n'est pas connu pour sa prévisibilité. Image: Imago

En totale autonomie sur Truth Social

Rowland rappelle également le bras de fer qui avait opposé Barack Obama aux services de sécurité concernant l'appareil de type BlackBerry auquel l'ancien président démocrate était très attaché, mais que ses conseillers jugeaient trop peu fiable.

L'universitaire note aussi que là où ses prédécesseurs s'efforçaient d'adopter un ton rassembleur en temps de conflit, Donald Trump «est à l'exact opposé. Il politise à l'extrême».

Le président républicain s'en est pris violemment à l'opposition ces derniers jours, qualifiant les démocrates de «traîtres» qui «font tout ce qui est en leur pouvoir pour nuire» à l'opération «Epic Fury».

Le Wall Street Journal a révélé lundi que Donald Trump ne consultait personne avant de publier sur sa plateforme des messages semés de majuscules et points d'exclamation, mêlant menaces apocalyptiques et tournures désinvoltes, voire grossières.

Donald Trump fait un signe de la main aux journalistes avant de monter à bord de Marine One, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, le 16 avril 2026. Image: Imago

Le journal rapporte aussi que l'entourage du président l'a tenu partiellement à l'écart pendant le récent sauvetage d'un aviateur américain en Iran, de peur que son «impatience» ne perturbe la spectaculaire opération.

Cette impulsivité se manifeste aussi, selon Robert Rowland, par des «violations» répétées des convenances, y compris ayant trait aux forces armées, pour lesquelles la majorité des Américains ont le plus grand respect.

Une salle de bal qui revient sans cesse

Donald Trump a été très critiqué après avoir arboré une casquette brodée de l'acronyme «USA» en lettres d'or pour accueillir les dépouilles de militaires tués au Moyen-Orient. Ce alors qu'un modèle similaire de couvre-chef était en vente sur le site de la Trump Organization pour 55 dollars.

Le républicain, exempté de combattre au Vietnam pour des raisons médicales, n'a pas hésité mardi à affirmer sur CNBC qu'il aurait remporté «très rapidement» cette guerre (1954-1975) s'il avait été au pouvoir à l'époque.

La communication de Donald Trump sur l'Iran, déjà erratique, est brouillée encore davantage par de fréquentes digressions sur son sujet de prédilection: la construction et la rénovation de bâtiments.

Pendant son interview mardi sur CNBC, il a trouvé le moyen d'évoquer à nouveau le chantier qui lui tient le plus à cœur, celui d'une monumentale salle de bal à la Maison-Blanche. L'ancien promoteur immobilier s'est ainsi vanté:

«Je construis en dessous du budget prévu et plus vite que le calendrier prévu»

Selon le Washington Post, le président américain a mentionné cette fameuse salle de bal en moyenne une fois tous les trois jours depuis le début de l'année.