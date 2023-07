L'Ukraine veut se battre sous le drapeau de l'Otan. Image: Shutterstock/watson

Analyse

L'Otan va prendre une décision capitale pour l'Ukraine

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord doit prendre une décision lourde de conséquences ces prochains jours.

Philipp Löpfe Suivez-moi

Hastings Lionel Ismay était un général britannique et le premier secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, mieux connue sous le nom d'Otan. On lui attribue la citation qui résume brièvement le but de l'alliance:

«Garder les Américains à l'intérieur, les Russes à l'extérieur et les Allemands sous contrôle»

Le fait d'avoir les Allemands sous contrôle a été résolu au plus tard avec la chute du mur de Berlin. Mais avec la guerre en Ukraine, les efforts pour tenir les Russes à l'écart autant que possible sont devenus plus actuels que jamais.

Mercredi, le traditionnel sommet de l'Otan aura lieu à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Il ne s'agit pas seulement d'une rencontre traditionnelle entre vieux amis. Cette fois-ci, il s'agit d'une décision déterminante pour l'alliance et surtout pour l'Europe: devons-nous accepter l'Ukraine dans le cercle illustre?

«Nous avons clairement indiqué que nous inviterons l’Ukraine à rejoindre l’OTAN quand les alliés seront d’accord et quand les conditions seront réunies» Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan

Pour pouvoir évaluer la portée de cette décision, nous devons faire un bref retour en arrière.

En 2008, le sommet de l'Otan s'était tenu en Roumanie. Le président américain de l'époque a surpris les autres participants en proposant d'intégrer les anciennes républiques soviétiques de Géorgie et d'Ukraine dans l'alliance. En raison de l'échec de l'aventure irakienne, Bush était toutefois fragilisé et la femme forte de l'Europe, Angela Merkel, trouva cette proposition tout sauf amusante.



Il voulait déjà l'adhésion de l'Ukraine en 2008: George W. Bush. Image: keystone

Vladimir Poutine était également présent en Roumanie, en tant qu'invité. A l'époque, le président russe était encore présentable. Contrairement aux chefs d'Etat occidentaux, il a réagi rapidement et violemment à la demande de son homologue américain. Quelques semaines seulement après le sommet de l'Otan, les troupes russes ont envahi la Géorgie et occupé des territoires en Ossétie du Sud-Alanie et en Abkhazie. Un gouvernement fantôme dirigé par Moscou y est toujours au pouvoir.

Après le soulèvement de Maïdan à Kiev, Poutine a fait son deuxième coup en 2014. Ses «petits hommes verts» occupent la Crimée. Le président russe a ensuite fait organiser un pseudo-référendum et affirme depuis lors avec audace que la Crimée appartient à la Russie. Le Kremlin a balayé d'un revers de main le fait que l'annexion de la péninsule constituait une violation manifeste du droit international.

En revanche, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan est sur la table du sommet de Vilnius, et n'a jamais été aussi importante. Certes, tout le monde veut éviter une répétition de 2008, mais la question de savoir comment y parvenir est controversée. Les fronts se présentent actuellement comme suit: la Pologne, les pays baltes et la France se prononcent clairement en faveur de l'adhésion, tout comme la Turquie, ce qui est étonnant. La Hongrie, favorable à Poutine, s'y oppose, les Etats-Unis hésitent et l'Allemagne joue une fois de plus les Hamlet.

Avant d'aborder plus en détail les arguments pour et contre, deux remarques préliminaires importantes: personne, même pas Volodymyr Zelensky, ne parle d'adhésion tant que la guerre fait encore rage. Pour une fois, l'orientation politique ne joue aucun rôle. Les conservateurs et la gauche sont représentés de manière égale des deux côtés du débat.

Quels sont les arguments contre l'adhésion?

L'article 5 du traité de l'Otan oblige tous les membres — ils sont désormais 31 — à entrer en guerre immédiatement en cas d'attaque contre l'un d'entre eux. Compte tenu du fait que la Russie est une puissance nucléaire, l'adhésion de l'Ukraine est donc un risque beaucoup trop important, argumentent par exemple Justin Logan et Joshua Shiferinson dans Foreign Affairs . Tous deux font partie du groupe de réflexion conservateur Cato.

. Tous deux font partie du groupe de réflexion conservateur Cato. Si l'Otan devait offrir à l'Ukraine la perspective d'une adhésion, cela prolongerait la guerre. Ce point de vue est partagé par l'historien de centre-gauche Max Boot. Dans le Washington Post, il écrit: «Cela constituerait pour la Russie une incitation perverse à poursuivre les combats, empêchant ainsi une adhésion».

Pour les Etats-Unis, l'Ukraine n'a pas d'importance stratégique, c'est un autre argument. La Russie obtiendrait certes un port supplémentaire sur la mer Noire, mais elle resterait nettement inférieure à l'Otan.

Finalement, il s'agit aussi de beaucoup d'argent. L'Ukraine devrait être mise à niveau sur le plan militaire, et ce sont surtout les Etats-Unis qui devraient en supporter les coûts, affirment Logan et Shiferinson.

Quels sont les arguments en faveur de l'adhésion?

La Russie n'a encore jamais osé attaquer un membre de l'Otan, affirment différents partisans. Si la proposition de George W. Bush avait été acceptée en 2008, les troupes de Poutine n'auraient pas envahi la Géorgie ni l'Ukraine.

Le risque d'une guerre nucléaire ou d'une troisième guerre mondiale est largement exagéré, et Poutine en fait de toute façon peser la menace depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par ses troupes.

Une adhésion de l'Ukraine à l'Otan créerait enfin des conditions claires en Europe. De plus, le pays est aujourd'hui bien plus proche de l'alliance qu'en 2008. Jens Stoltenberg, dont le contrat de secrétaire général vient d'être prolongé d'un an, déclare donc dans le Financial Times: «Je suis convaincu que l'Ukraine deviendra membre de l'Alliance, et qu'elle en a le droit. Nous devons simplement décider quand le moment sera venu».

Margus Tsahkna, ministre des Affaires étrangères d'Estonie, fait également remarquer que l'incertitude est le plus grand danger. «Le plus dangereux pour les voisins russes, c'est quand ils doivent patienter dans la salle d'attente», dit-il. «C'est exactement ce qui s'est mal passé avec la Géorgie et l'Ukraine il y a 15 ans».

La question des coûts peut également être envisagée de manière très différente. Marc Thiessen, un chroniqueur très conservateur du Washington Post, constate que sans appartenance à l'Otan, l'Ukraine serait un aimant permanent pour les agressions russes. Une nouvelle invasion des troupes de Poutine coûterait à nouveau des dizaines de milliards de dollars au contribuable américain.

Enfin, certains soulignent que l'adhésion de l'Ukraine renforcerait l'Otan sur le plan militaire, le pays disposant actuellement d'une armée efficace et rompue aux combats.

Quelle sera donc la décision des chefs d'Etat lors du sommet de l'Otan? Le président américain Joe Biden a clairement indiqué qu'il considérait qu'une adhésion était encore prématurée à l'heure actuelle. Au lieu de cela, il laisse entrevoir une solution israélienne, c'est-à-dire que l'alliance s'engage à aider militairement l'Ukraine, comme les Etats-Unis le font actuellement avec Israël.

Seulement, Biden a déjà hésité à plusieurs reprises, pour finalement céder plus tard. C'est ce qui s'est passé sur la question des chars, puis sur celle des avions de combat F-16. Le président américain vient également d'approuver la livraison d'armes à sous-munitions controversées.

Il est peu probable que l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan soit décidée dès les prochains jours. Mais étant donné que l'alliance a entre-temps fourni une aide militaire d'environ 140 milliards de dollars, il ne faut pas s'attendre à ce que le président Zelensky soit laissé sur le carreau. Le secrétaire général Stoltenberg ne laisse planer aucun doute à ce sujet: