Andrew et Tristan Tate se sont envolés pour Fort Lauderdale. Image: Keystone

Andrew Tate va-t-il se réfugier chez Trump?

Malgré de graves poursuites en Roumanie, l'influenceur masculiniste et son frère Tristan ont quitté Bucarest. Leur direction probable: Fort Lauderdale, le fief floridien de Donald Trump.

L'influenceur masculiniste britannique Andrew Tate, qui détient aussi la nationalité américaine, a quitté Bucarest à l'aube jeudi en avion, malgré des poursuites en Roumanie pour traite d'êtres humains et viol.

Les autorités aéroportuaires ont confirmé à l'AFP son départ avec son frère Tristan, le parquet chargé de la lutte contre le crime organisé (DIICOT) précisant ensuite dans un communiqué que les «deux accusés» restaient sous contrôle judiciaire.

Ce contrôle est «maintenu dans les deux affaires pour lesquelles la procédure pénale est en cours», mais leur interdiction de quitter le territoire a été levée, même s'ils ont l'obligation de «comparaître à chaque convocation».

BoardingPass, un média roumain qui traite de l'actualité aéronautique, affirme qu'un «jet privé Gulfstream G550 a décollé» peu après 6 h (5 heures en Suisse), «à destination de Fort Lauderdale», fief du président américain Donald Trump, pour «un vol sans escale de 12 heures».

Intervention de Washington

Ce rebondissement spectaculaire intervient après les craintes d'accusatrices de la star des réseaux sociaux âgée de 38 ans, qui fascine toujours des millions d'adolescents dans le monde avec ses vidéos.

La semaine dernière, quatre femmes qui ont porté plainte en Grande-Bretagne pour viols avaient demandé à l'administration américaine de «rester en dehors» de la justice.

Auparavant, Washington avait demandé à la Roumanie de lever les restrictions de voyage le visant, demandant à Bucarest de rendre leurs passeports à Andrew et Tristan, selon des informations de presse.

Le ministre roumain des Affaires étrangères, Emil Hurezeanu, avait confirmé aux médias locaux une récente discussion avec l'envoyé de Donald Trump Richard Grenell, au cours de laquelle ce dernier avait évoqué son intérêt pour le sort des frères Tate.

Hurezeanu avait toutefois déclaré qu'il ne ressentait aucune pression de la part des Américains à cet égard.

Banni d'Instagram et de TikTok

«Les États-Unis ne devraient pas intervenir en fonction des caprices et préférences politiques d'Elon Musk et de l'argent que Tate lui rapporte sur X», avait déclaré l'avocat des plaignantes sur cette plateforme.

Sorcha Eastwood, une députée au Parlement britannique, avait fait savoir qu'elle allait lancer une action en justice suite à des messages haineux postés par les Tate après qu'elle eut révélé être «survivante d'abus» lors d'un débat sur les violences faites aux femmes.

Banni d'Instagram et de TikTok pour des propos misogynes, l'influenceur Andrew Tate est suivi par plus de 10 millions de personnes sur X, où il promeut des thèses masculinistes avec des messages homophobes et racistes.

Né aux Etats-Unis en 1986, cet ancien athlète professionnel de kickboxing vit depuis plusieurs années en Roumanie, dont il a pu dire par le passé qu'il y appréciait «le fait que la corruption soit accessible à tous».

Fan de Trump, il s'est notamment fait connaître lors de l'émission «Big Brother UK» en 2016.

Dupé des femmes à des fins d'exploitation sexuelle

Andrew Tate doit également répondre de faits présumés de viol en Roumanie. Il a par ailleurs été condamné avec son frère l'an dernier pour fraude fiscale au Royaume-Uni.

Lui et Tristan échappent pour l'heure au procès dans un premier volet à Bucarest suite à des irrégularités dans la procédure, constatées par la justice qui soupçonne les deux hommes d'avoir dupé plusieurs femmes à des fins d'exploitation sexuelle.

D'après les procureurs roumains, les victimes étaient piégées par Andrew et Tristan, qui simulaient des sentiments à leur égard, avant d'être forcées à la production de films pornographiques.

Tous deux rejettent ces accusations.