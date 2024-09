Le divorce de cette princesse dubaïote avait fait le buzz cet été. instagram hhshmahraSuivre

Cette princesse dubaïote a trouvé le moyen d'humilier son ex-mari

La fille de l'émir de Dubaï, la princesse Shaikha Mahra, a partagé sur Instagram la bonne nouvelle: elle lance un parfum. Un parfum nommé Divorce. Une façon de se venger de son ex-mari qui l'aurait trompé.

Dans un couple, quand l'un des deux partenaires trompe l'autre et que ça se sait, il y a souvent séparation ou divorce, et on passe à autre chose. Mais pas dans le monde de la royauté dubaïote.

Mana bin Mohammed bin Rashid, l'ex-mari de Shaikha Mahra, en sait quelque chose. La fille de l'émir de Dubaï a trouvé un moyen pour le moins surprenant de l'humilier publiquement après des rumeurs d'infidélité: sortir un parfum nommé «Divorce». Et rien de mieux qu'Instagram pour en parler.

Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum, 30 ans, est la fille du vice-président, Premier ministre des Émirats arabes unis et émir de Dubaï, Mohammed Bin Rashid al Maktoum. Cette princesse lance sa marque de cosmétiques baptisée Mahra. instagram hhshmahra

Ce parfum s'inscrit dans sa nouvelle ligne de cosmétiques appelée Mahra, comme le nom de leur fille âgée de 7 mois. Il y a deux mois, Shaikha Mahra, 30 ans, annonçait cette séparation sur Instagram, en anglais pour être sûr que les 1 million de personnes qui la suivent sur le réseau social comprennent:

«Cher époux, comme tu es occupé avec d'autres personnes, je déclare par la présente que nous divorçons»

Cette publication a été partagée en juillet. instagram hhshmahra

Dans ce post , elle avait ajouté:

«Je divorce de toi, je divorce de toi, et je divorce de toi. Prends soin de toi, ton ex-femme»

Cette triple formule n'est pas anodine. Dans la religion musulmane, le triple «talaq» est normalement réservé aux hommes. Il suffit de le prononcer trois fois, voire de l'écrire par Whatsapp, pour une répudiation express. Cette pratique controversée est d'ailleurs interdite dans certains pays, comme l'Inde depuis 2017.

Ça sent bon la vengeance. instagram hhshmahra

L'ex-mari s'est fait plutôt discret sur les réseaux sociaux depuis cette annonce. Il a désactivé les commentaires sur ses derniers posts Instagram, même si ça n'empêche pas les fans de son ex-femme de venir pourrir la colonne des commentaires de ses anciennes photos.

On a les amis qu'on mérite. instagram man3almaktoum

D'ailleurs, en scrollant un peu sur son compte, on découvre une vidéo datant de 2022 de lui et Andrew Tate en train de dîner OKLM à Dubaï. Pour rappel, l'influenceur masculiniste est accusé de deux viols, trafic d'êtres humains et blanchiment d'argent. Une bien belle compagnie qui explique peut-être le comportement de ce dernier.

