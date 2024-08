captures d'écran de la vidéo de l'influenceur adin ross

cadeaux empoisonnés

A-t-on cherché à corrompre Trump?

Lundi, le candidat de 78 ans a invité un jeune influenceur controversé dans son manoir. Au programme? Désinformation, pas de danse et playlist gênante, mais surtout Rolex et Cyber Truck offerts. Illégal? Quoiqu'il en soit, depuis l'abandon de Joe Biden, Trump veut gommer l'âge qui le sépare de Kamala Harris. Ce n'est pas gagné.

Plus de «International»

Vouloir paraître jeune et cool, c'est souvent le meilleur moyen de confirmer qu'on est vieux et has-been. Lundi, Donald Trump a invité un jeune influenceur dans son manoir de Mar-a-Lago. Et pour apprécier l'information à sa juste valeur, il faut se remémorer les paroles du morceau défaite de famille du rappeur Orelsan.

«Tonton, si tu continues d’faire "Yo, yo" avec les doigts chaque fois qu’tu passes à coté d’moi, tu les utiliseras pour la dernière fois»

On le sait, Trump, 78 ans, est désormais prêt à tout pour draguer les jeunes électeurs. Bien sûr, Kamala Harris aussi. Mais en s'affichant sur scène avec la rappeuse Megan Thee Stallion ou en étant adoubée naturellement par Charli XCX ou Beyoncé, le gouffre paraît moins quantique, moins hypocrite, moins... «weird». L'un des avantages de la vice-présidente démocrate, parmi d'autres, c'est qu'elle n'a «que» 59 ans. C'est tout de même vingt de moins que l'adversaire républicain qui n'arrêtait pas de se moquer de papy Biden.



Voilà pour la caution jeune.

Revenons donc à ce jeune influenceur que le milliardaire MAGA a convié chez lui. Adin Ross, 24 ans, collectionne autant d'abonnées que de controverses. Blagues racistes et antisémites, invités peu reluisants (du suprémaciste blanc Nick Fuentes à Andrew Tate) et activités litigieuses en tout genre. Après avoir été définitivement banni de Twitch, notre Adin s'est reconverti sur Kick, une plateforme de streaming concurrente, quoique moralement beaucoup moins tatillonne.

Financée par le site de crypto-casino Stake, Kick a récupéré le jeune Adin Ross en lui proposant un contrat d'exclusivité. Ce qui ne l'empêchera pas de s'attirer de gros soucis, notamment en diffusant du porno et le Super Bowl, en direct sur sa chaîne.



Voilà pour la bio expresse.​

Cette étrange invitation à Mar-a-Lago, lundi, s'inscrit dans une période particulière pour le milliardaire condamné. A quelques heures de la nomination de son colistier, la vice-présidente aligne les dons, les vagues de soutiens et les bons points dans les sondages, alors que Donald Trump peine à trouver la bonne munition pour freiner la Kamalamania.

Ce week-end, pendant que la démocrate inaugurait le mouvement «Republican for Harris», le gourou MAGA a replongé dans ses erreurs de 2020, en insultant Brian Kemp, le pourtant très respectable gouverneur... républicain de la Géorgie. Plus grave encore, ce qui aurait pu être le phare de sa campagne n'est plus qu'un dramatique souvenir: la tentative d'assassinat à laquelle il a heureusement survécu.



Voilà pour le contexte.​

Et c'est sans doute pour toutes ces raisons que le désormais plus vieux candidat à la présidentielle de l'histoire américaine s'est résolu à se ridiculiser, en ses murs, en Floride, en compagnie d'un gamin qui, lui, semble avoir vécu un véritable rêve éveillé.

Officiellement, cette rencontre devait permettre à Adin Ross de faire «le stream le plus important que j'aie jamais fait» et à Trump de gommer les effets de l'âge. Hélas, la discussion a rapidement dérapé. Car la question qui est aujourd'hui sur toutes les bouches est la suivante: «Adin Ross a-t-il tenté de corrompre le 45e président des Etats-Unis?»

Après avoir jonglé avec les fake news habituelles du clan MAGA, le jeune influenceur a demandé à son invité VIP de mettre son nez dans le travail de la justice. Sous les yeux de près de 800 000 internautes. Et ce n'est pas tant un hasard. L'un de ses amis, le célèbre rappeur Young Thug, est actuellement opposé à Fani Willis, la procureure de district de l’Etat de Géorgie responsable de l'acte d’accusation contre le républicain pour ingérence dans les élections de 2020.

«J'ai un ami qui est actuellement traité de manière très injuste par le procureur Willis. Je me demandais simplement s'il y avait un moyen de nous assurer qu'il soit traité équitablement?» Adin Ross à Donald Trump

L'ancien président, qui est notamment connu pour avoir gracié le rappeur Lil Wayne à la fin de son mandat, s'est contenté de dire que, oui, «il doit être traité de manière équitable», sans répondre directement à la question.

Adin Ross, dont le fiston du candidat (Barron) serait «fan», s'était fringué en mini-Trump pour l'occasion. Sans s'embarrasser de la moindre déontologie, le streameur a enchaîné les léchouilles consensuelles avant de passer aux cadeaux hors de prix. Le candidat républicain recevra une Rolex et un Cyber Truck à l'effigie du candidat, de la part de son jeune (et riche) supporter.

En pleine course électorale, ces deux offrandes font déjà jaser. Et pas seulement parce qu'un certain mauvais goût règne. Selon Rolling Stone, «ce sont des cadeaux qui pourraient avoir violé les règles de la FEC sur les contributions de campagne».

Mais avant de savoir si Donald Trump a été corrompu en direct sur Kick, il a prouvé qu'il est prêt à tout pour attirer les jeunes conservateurs dans les urnes. Manifestement mal à l'aise par la mise en scène, l'homme de 78 ans a accepté de jouer au gars cool. Une fois sur le siège passager de son nouveau jouet fabriqué par Elon Musk, les deux cravatés ont passé les goûts musicaux de Trump en revue. Au programme? California Dreamin des Beach Boys ou encore Can’t Help Falling In Love” d'Elvis.

Pour clôturer ce grand moment de gêne, Donald et Adin danseront gaiement sur le tube YMCA, que le groupe Village People tente vainement de lui interdire d'utiliser depuis plusieurs années.

De quoi grappiller quelques bulletins de vote? Peut-être. Mais le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle.