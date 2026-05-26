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Voici le gagnant de la Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake 2026

Vidéo: watson

Il y a des blessures graves chaque année

Entre chutes spectaculaires et descentes incontrôlées, la mythique course au fromage anglaise Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake a sacré un nouveau champion lundi.
26.05.2026, 16:4726.05.2026, 16:47

Chaque année, le dernier lundi de mai, le Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake se tient dans le comté de Gloucestershire, situé au sud-ouest de l'Angleterre. La tradition est ancienne, mais simple. Une meule de fromage «Double Gloucester» pesant trois à quatre kilogrammes est lancée le long d'une pente très escarpée, et les participants doivent s'élancer à sa poursuite.

En réalité, personne ne rattrape jamais le fromage, mais le gagnant est celui ou celle qui atteint le bas de la pente en premier, peu importe comment. Des blessures plus ou moins graves surviennent bien entendu chaque année, et il est même déjà arrivé qu'un vainqueur arrive inconscient à la ligne d'arrivée.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

Les bonnes années, il aura plu avant l'épreuve: car glisser est bien plus sûr que dévaler une pente dure et sèche. Il n'y a pas véritablement de stratégie pour remporter la victoire. Idéalement, les challengers parviennent à courir sur la première moitié de la distance. Mais ils finissent toujours par aller trop vite, occasionnant des chutes aussi inévitables que spectaculaires.

Ce Romand n'aurait pas dû détourner 2600 meules de fromage à raclette

Dès lors, la stratégie consiste soit à se relever rapidement, soit à continuer de chuter vers la ligne d'arrivée à bonne allure et, tant que faire se peut, en limitant la casse.

Un duel bien particulier

Même si la chance joue un rôle important, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de professionnels dans cette discipline. Entre 2005 et 2022, le Britannique Chris Anderson s'est imposé 23 fois. (Il y a à chaque fois plusieurs manches.) Le champion de 38 ans a depuis décidé de prendre sa retraite.

Chris Anderson, 30, holds up his prize after breaking the all-time record for the most cheeses won in the death-defying Cheese Rolling Race, in Brockworth, Gloucestershire, England, Monday May 28, 201 ...
Chris Anderson, la légende vivante du Cheese Rolling.Image: AP

Au cours des deux dernières années, le YouTubeur allemand Tom Kopke s'était fait un nom dans la discipline et avait remporté deux courses. Mais pour pouvoir véritablement se proclamer vainqueur, il voulait aussi battre Chris Anderson à la loyale. Aussi, il l'a convaincu de participer une dernière fois.

Tom Kopke a finalement réussi à s'imposer et a décroché lundi son troisième titre.

Dans les deux autres courses masculines, c'est un Néerlandais prénommé Niels et Otto, un authentique «Florida Man», qui se sont imposés. Chez les femmes, la Française Alix Heugas a remporté la victoire, ayant parcouru pratiquement tout le parcours en roulant. (msh)

Britain&#039;s Chris Anderson, left, winner of most races in the past, (23 in total), and today&#039;s winner Tom Kopke of Germany chat after the men&#039;s downhill race of the traditional annual Che ...
Chris Anderson (à gauche) et le lauréat de cette année, Tom Kopke.Image: keystone
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