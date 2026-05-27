On en sait plus sur la panne qui a paralysé Europa-Park
Un nid de cigogne en feu a brièvement paralysé mardi Europa-Park, à Rust, en Allemagne. Plusieurs attractions se sont immobilisées et trois montagnes russes ont dû être évacuées.
Selon le gestionnaire de réseau Netz BW, le nid a pris feu sur une ligne à haute tension située dans un quartier de la commune de Mahlberg, dans l’arrondissement de l’Ortenau. La coupure d’électricité s’est produite vers 12 h 30, mais n’a duré que quelques minutes, d’après Europa-Park.
Outre les attractions, les systèmes informatiques du parc ont également été brièvement touchés. «Dans une telle situation, toutes les installations passent automatiquement en mode de sécurité, à savoir un arrêt contrôlé», a indiqué le parc de loisirs.
Sur la plupart des attractions, les visiteurs ont pu descendre normalement en station. Un porte-parole a souligné qu’il s’agissait de «procédures standardisées et régulièrement contrôlées, destinées à garantir la sécurité des visiteurs».
Une compensation pour les visiteurs
Netz BW a rapidement rétabli l’alimentation électrique, permettant une reprise progressive des attractions. Pour compenser les désagréments, le parc a prolongé ses horaires d’ouverture jusqu’à 19 h 30.
Une porte-parole de Netz BW a expliqué que les nids de cigognes peuvent provoquer des courts-circuits lorsqu’ils se trouvent sur des lignes à haute tension:
Non loin de la frontière suisse, Europa-Park est le plus grand parc de loisirs d’Allemagne, avec plus de 100 attractions et spectacles. Selon ses propres chiffres, il a accueilli plus de sept millions de visiteurs l’an dernier. (t-online/dpa/trad.jzs)