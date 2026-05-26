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Une panne a perturbé Europa-Park

Fjord Rafting Europa-Park
L'installation Fjord Rafting a dû être évacuée (image d'archives).Image: Europa-Park

Une panne a perturbé Europa-Park

Le parc d'attractions été touché par une panne de courant ce mardi après-midi. Des installations ont été mises à l'arrêt.
26.05.2026, 13:5726.05.2026, 14:34

Selon 20 minutes, plusieurs attractions ont dû s'arrêter ce mardi à Europa-Park. Les visiteurs ont été priés de quitter les files d’attente et les zones d’embarquement.

Dans une telle situation, les installations passent automatiquement en mode de sécurité via un arrêt contrôlé, a expliqué au média un porte-parole du parc allemand. D’après un témoin cité par le portail, des personnes on dû être évacuées de l’attraction aquatique Fjord Rafting.

Europa-Park: on en sait plus sur le remplaçant d'Euro-Mir

D'après 20 minutes, le fonctionnement des attractions a depuis repris normalement. Les spectacles et le reste des activités du parc ont de leur côté continué à se dérouler normalement.

«Après le rétablissement rapide du courant par le gestionnaire du réseau, les attractions ont pu reprendre progressivement leur fonctionnement normal», déclare le porte-parole. Afin de compenser le temps perdu pour les visiteurs, «les horaires d’ouverture d’Europa-Park ont été prolongés jusqu’à 19h30 ». (hkl/trad.jzs)

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