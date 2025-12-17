en partie ensoleillé
Cette rare grenouille galaxie a disparu: voici pourquoi

La galaxy frog est originaire des forêts tropicales humides de l&#039;ouest de l&#039;Inde.
Cette petite grenouille est originaire des forêts tropicales humides de l'ouest de l'Inde (image d'archives).Image: Instagram

Cette rare «grenouille galaxie» a disparu: voici pourquoi

La Melanobatrachus indicus est menacée d'extinction, notamment en raison de comportements humains indélicats. Un scientifique tire la sonnette d'alarme.
17.12.2025, 14:4817.12.2025, 14:48

La Melanobatrachus indicus est une toute petite grenouille. Elle mesure entre deux et quatre centimètres. Son corps est noir est parsemé de taches bleutées, s'apparentant à une galaxie ou un ciel étoilé. Ce qui lui a valu le surnom de «grenouille galaxie».

Originaire des forêts tropicales humides de l'Inde, le Melanobatrachus se déplace au sol. Bien que ses taches puissent laisser penser qu'elle est venimeuse, ce n'est pas le cas. Cette espèce est très rare et classée en danger d'extinction.

Cute news
Vous aimez les grenouilles et les crapauds? En voici 25 trop mignons 🐸

En 2020, sept spécimens de cette grenouille ont été découverts par le zoologue Rajkumar K. P. dans une montagne à l'ouest d'une forêt indienne. Mais à cause de la pandémie de Covid-19, le scientifique n'a pas pu y retourner pour poursuivre ses recherches, comme il l'explique au Guardian.

La grenouille galaxie
Les grenouilles se dissimulent parmi les branches et les feuilles mortes au sol.

Lorsqu'il a enfin pu à nouveau se rendre sur place, les grenouilles avaient disparu. La végétation et le tronc d’arbre dans lesquels elles vivaient étaient complètement écrasés. Le zoologue a alors suspecté que des mangoustes étaient responsables de cette destruction.

Une espèce très sensible

Il a donc interrogé un habitant pour savoir s'il avait observé quelque chose. Ce dernier lui a expliqué que de petits groupes de photographes s’étaient récemment rendus sur place. Ils avaient retourné le tronc d'arbre et fouillé autour, dans l’espoir de trouver les grenouilles.

Quand ils les ont trouvées, ils les ont prises et les ont placées devant différents arrière-plans pour prendre des photos, ce qui est extrêmement dangereux pour cette espèce qui respire à travers les pores de sa peau.

La grenouille galaxie
Le zoologue n'a pas retrouvé trace des grenouilles.Image: Instagram

L’habitant a rapporté au chercheur que deux des grenouilles étaient mortes après avoir été manipulées sans précaution par un photographe.

Préserver leur habitat

Malgré plusieurs recherches, le zoologiste n’a plus retrouvé trace des grenouilles. Dans un entretien avec The Guardian, il a exprimé son mécontentement en estimant qu’il était injuste que de telles actions, nuisibles aux animaux, soient autorisées.

Il espère toutefois qu’à la suite de cet incident, davantage de personnes prendront conscience de la nécessité de traiter ces animaux rares avec respect en préservant leur habitat. (nib/jzs)

