En vacances, il est quasiment impossible de résister à une bonne glace. Image: www.imago-images.de

Voici où les glaces sont les moins chères en Europe

Pour de nombreuses personnes, une bonne glace est un élément essentiel de vacances parfaites. En effet, une glace est plus qu'un simple snack sucré: elle rafraîchit lors des chaudes journées d'été, rappelle des souvenirs d'enfance et renforce les liens sociaux.

Plus de «International»

Que ce soit à la plage, en ville ou à la montagne, il est possible de trouver une boule de glace dans presque toutes les régions de vacances. Toutefois, les prix varient fortement d'un endroit à l'autre.

Mais quel budget faut-il prévoir pour une glace? Le portail d'apprentissage des langues Preply a étudié les prix des glaciers dans 40 destinations de vacances populaires en Europe et a découvert où il faut débourser le plus pour une boule de glace – et où elle est relativement bon marché.

Ça donne envie de partir en vacances. Image: www.imago-images.de

Pour sa grande recherche sur les glaces, le portail a passé au crible un total de 200 gelaterias. Résultat: si vous ne pouvez pas vous passer de cette tentation sucrée pendant les vacances, vous devriez vous rendre en Turquie. Du moins si vous voulez ménager votre porte-monnaie.

En revanche, les amateurs de glaces devront par contre se réfréner en Norvège, où une boule de glace coûte la modique somme de 5,41 euros. La Norvège est ainsi le pays le plus cher du classement.

La deuxième ville la plus chère pour une boule de glace est Zurich, où il faut débourser l'équivalent de 3,75 euros selon Preply. Rome et la Côte d'Azur arrivent juste derrière.

Les prix sont nettement plus bas en Espagne, en Autriche et en Allemagne, où il faut compter à peine plus de deux euros pour s'offrir une boule.

Vanille, chocolat et... pistache

Comme l'écrit Preply, le prix d'une boule de glace dépend de plusieurs facteurs. Ainsi, les coûts d'exploitation des glaciers sont plus élevés dans les zones touristiques, notamment à cause des loyers. En outre, les ventes de glaces varient fortement selon les saisons et l'inflation a fait augmenter les coûts des ingrédients et de la réfrigération. Les exploitants doivent compenser ces coûts plus élevés pendant les mois d'été.

A cela s'ajoutent les frais de personnel et d'autres dépenses d'exploitation telles que le marketing et l'amortissement des marchandises qui n'ont pas été vendues. En outre, la politique fiscale locale joue un rôle, car certains pays appliquent une TVA plus élevée sur les produits alimentaires.

Surprise, surprise : la glace à la pistache est la glace la plus populaire en Italie. Image: imago-images.de

Reste la question de savoir quelle est la glace la plus populaire en Europe. Selon Preply, la vanille est numéro 1 dans la plupart des pays européens, le chocolat étant également très apprécié. Le pays de la gelato par excellence constitue une exception: en Italie, c'est la pistache qui arrive en tête du classement de popularité. (pre/avs)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci