L’Ukraine met au point une étonnante fusée lancée depuis un ballon

Le système doit encore être approuvé par le ministère ukrainien de la Défense. Keystone

Un nouveau projet vise à acheminer des charges explosives depuis la stratosphère vers des cibles russes. Le principe de base a déjà été utilisé sur le front.

Thomas Wanhoff / t-online

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L’Ukraine développerait une nouvelle technologie permettant d’acheminer des fusées loin à l’intérieur du territoire russe. Toutefois, au lieu d’être tirées directement, celles-ci seraient d’abord transportées sur de longues distances d’une manière plutôt inhabituelle.

Comme le rapporte le site ukrainien spécialisé dans les questions militaires Militarnyi, le Center of Innovative Technologies Program développe une fusée de 1,84 mètre de long baptisée DART. Celle-ci serait larguée depuis des ballons. Ces derniers s’élèveraient dans la stratosphère en tractant la fusée et évolueraient à une altitude comprise entre 12 et 18 kilomètres.

Les ballons ne peuvent pas être déviés de leur trajectoire par des systèmes de brouillage électronique, car ils utilisent uniquement les vents d’est en ouest comme moyen de propulsion. Ils apparaissent en outre très faiblement sur les écrans radar et, en raison de leur altitude de vol, sont difficiles à intercepter par les systèmes de défense antiaérienne.

La fusée désactive son système de navigation

Une fois parvenus à proximité de la zone visée, les ballons larguent la fusée, explique «Militarnyi». Un système de navigation par satellite s’active alors. De petits ailerons sont actionnés par des servomoteurs, permettant à la fusée de planer jusqu’à atteindre une altitude d’environ six kilomètres.

Selon le média, elle désactive ensuite son système de navigation, ce qui rend les brouilleurs GPS russes inopérants. Propulsée par un moteur-fusée à propergol solide, elle est alors dirigée directement vers sa cible. La fusée est encore en cours de développement, précise Militarnyi.

Des drones également largués depuis des ballons

L’Ukraine utilise déjà des ballons depuis un certain temps, principalement pour larguer des drones. Cette méthode a attiré l’attention après la diffusion, fin mai, d’une vidéo sur les réseaux sociaux de l’entreprise KettleTechLabs. On y voit un drone ukrainien Hornet être lancé depuis un ballon à plusieurs kilomètres d’altitude.

La Russie aurait également déjà eu recours à des ballons. Par ailleurs, lors de l’exercice militaire américain Sword 26, l’armée des États-Unis a récemment lancé des ballons stratosphériques depuis la Suède. (trad. Daphnée Lovas)