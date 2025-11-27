dégagé
DE | FR
burger
International
Australie

Une attaque de requin fait un mort et un blessé en Australie

Une attaque de requin fait un mort et un blessé en Australie
Depuis 1791, plus de 1280 incidents impliquant des requins ont été recensés en Australie.Keystone

Une attaque de requin fait un mort et un blessé en Australie

Une femme a été tuée et un homme grièvement blessé par un requin sur une plage de Crowdy Bay, une région isolée à environ 250 kilomètres au nord de Sydney.
27.11.2025, 06:1227.11.2025, 06:12

Un requin a tué une personne et en a gravement blessé une autre jeudi sur une plage de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans l'est de l'Australie, ont déclaré les sauveteurs et la police. L'une des deux victimes était une femme, qui est décédée sur place.

L'autre victime, un homme gravement blessé à la jambe, a été transportée par hélicoptère à l'hôpital dans un état stable, a précisé le service ambulancier à l'AFP.

«Cette région est tellement isolée qu'il n'y a aucun service de sauvetage là-bas», a déclaré à la radio locale 2G Steven Pearce, directeur général de Surf Life Saving NSW, branche régionale d'un réseau de sauveteurs bénévoles et professionnels.

Les services d'urgence ont été appelés vers 06h30 sur les lieux de l'attaque, qui s'est produite près d'une plage de Crowdy Bay, à environ 250 kilomètres au nord de Sydney.

Un sujet sensible

En septembre, un surfeur a perdu la vie après avoir été attaqué par un grand requin blanc au large d'une plage populaire du nord de Sydney.

Les eaux australiennes abritent de nombreux requins – le grand requin blanc figurant en tête de liste des espèces susceptibles d'infliger une morsure mortelle à un être humain – qui effraient sans dissuader les passionnés de nage, surf et autres sports aquatiques.

Un surfeur tué par un requin en Australie

La question de la protection des populations contre les requins est un sujet sensible en Australie. Les autorités adoptent une approche globale: déploiement de drones, fixation de balises acoustiques sur les requins pour permettre leur détection par des bouées d'écoute près des plages fréquentées, alerte en temps réel via une application mobile et installation de filets.

Depuis 1791, plus de 1280 incidents impliquant des requins ont été recensés en Australie, dont plus de 250 mortels, selon une base de données sur les rencontres entre ces squales et les humains. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Thèmes
Une sénatrice australienne brandit un saumon mort au parlement
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
WhatsApp lance une nouvelle fonction pour en dire plus sur vous
Les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais partager leur humeur de manière plus visible dans les infos de profil. Voici comment faire.
WhatsApp a mis à jour la fonction «infos de profil», annoncent les développeurs sur leur blog. Désormais, la photo visible dans le profil et dans les conversations individuelles peut être accompagnée d'un emoji et d'un court texte.
L’article