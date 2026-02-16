Les images de la capture ont été diffusées par les médias locaux. Image: Capture d'écran

Un octogénaire a été kidnappé par erreur en Australie

Un octogénaire a été kidnappé vendredi dernier à Sydney, en Australie. La police est «sûre à 100%» que les ravisseurs se sont trompés de personne et les a exhortés à libérer leur otage au plus vite.

Plus de «International»

La police australienne a lancé lundi «une demande très bizarre»: un appel à la libération urgente d'un octogénaire kidnappé, car les ravisseurs se sont, selon elle, tout simplement trompés de cible.

La police a appris vendredi l'enlèvement par trois individus d'un octogénaire à son domicile de North Ryde, un quartier du nord de Sydney.

«Je suis sûr à 100% que les ravisseurs se sont trompés de personne», a assuré lundi devant les journalistes Andrew Marks, commandant de la brigade des vols et crimes.

Graves blessures

Selon la chaîne de télévision publique ABC, ils entendaient kidnapper une personne liée à un réseau criminel de l'ouest de Sydney. Or ce grand-père «n'est impliqué dans aucun milieu criminel», a répété Andrew Marks.

«Ce n'est pas le genre d'affaire où ils enlèvent des gens au hasard. Là, les ravisseurs avaient l'intention d'enlever quelqu'un en particulier, mais ils se sont trompés de personne» Andrew Marks

Ainsi, soulignant lui-même le caractère «très bizarre» de sa demande, il a exhorté les criminels à relâcher leur prisonnier dès que possible.

La victime portait un pyjama gris et une chemise en flanelle rouge et verte lors de son enlèvement, a indiqué la police, et a besoin de soins médicaux quotidiens.

Des vidéos et des photos de l'homme enlevé, gravement blessé, ont circulé dans le milieu criminel de Sydney, d'après les médias locaux.

Si les proches de l'octogénaire sont bouleversés, M. Marks veut rassurer: malgré l'erreur «préoccupante» des criminels, les habitants «qui ont des parents ou grands-parents âgés n'ont rien à craindre». (ats)