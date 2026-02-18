Des militaires ukrainiens d'une équipe mobile anti-drones se préparent à intercepter des drones russes dans un lieu tenu secret de la région de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, le 14 février 2026. Keystone

Les Ukrainiens ont un nouvel «ennemi très insidieux»

En Ukraine, cet hiver est rude et a des incidences marquées sur les soldats et leur matériel.

Barbara WOJAZER et Maryke VERMAAK, Ukraine / afp

L'unité de pilotes de drones d'Ali maniait un engin lorsque la caméra s'est soudainement figée à cause du froid, faisant échouer sa mission qui consistait à contrecarrer une attaque russe imminente. L'une des conséquences d'un hiver particulièrement rude pour l'Ukraine.

Le pays traverse l'hiver le plus froid depuis le début de l'invasion russe en 2022 avec plusieurs semaines d'affilée de températures négatives, parfois autour de -20°C. La Russie en a profité pour intensifier ses frappes sur les infrastructures essentielles, coupant l'électricité et le chauffage pour des centaines de milliers de foyers et entraînant la pire crise énergétique en Ukraine depuis le début de la guerre.

Sur le front, long de 1200 kilomètres, le froid affecte les soldats déployés sur leurs positions et complique le travail d'un outil essentiel: les drones, qui sont au cœur de la tactique des deux camps. Ali, qui s'identifie par son nom de guerre conformément au protocole militaire, résume:

«Les batteries se déchargent plus rapidement, les caméras et les câbles gèlent, ils sont tout simplement recouverts de glace.»

Peu coûteux à produire, ces engins sont utilisés par centaines chaque jour pour repérer les positions de l'adversaire, détecter les mouvements de soldats, larguer des grenades ou sont chargés d'explosifs pour percuter véhicules et bâtiments. Pour échapper au brouillage électronique, certains drones sont équipés de câbles à fibre optique, garantissant une connexion stable. Les drones intercepteurs, comme ceux pilotés par l'unité d'Ali, ont pour mission de détruire les drones ennemis dans cette guerre aérienne inédite.

Des militaires ukrainiens appartenant à une unité spéciale participent à un entraînement près de Kharki le vendredi 13 février 2026. Keystone

Près du front sud, les pilotes de la 18e brigade se préparent à lancer leurs engins, des appareils légers en polystyrène qui ressemblent à des avions miniatures. Nazariï, l'un des commandants de la brigade, s'inquiète:

«Gel, nuages bas, brouillard. Dans de telles conditions météorologiques, il est difficile pour un drone de voler. Il peut y avoir un court-circuit, il peut se briser en plein vol»

Denys Chtilierman, constructeur en chef chez Firepoint, une entreprise qui fabrique des drones à longue portée pour l'armée ukrainienne, a une solution éprouvée pour leur donner une couche d'isolation supplémentaire. «Nous les enduisons simplement de graisse et ils décollent. Je rigole, mais c'est ainsi», lance-t-il lors d'une visite de l'usine de l'entreprise. Et le rôle de ces appareils est trop essentiel pour les abandonner:

«Les drones sont utilisés quelles que soient les conditions. Nous avons certaines limites, mais nous devons les utiliser.» Denys Chtilierman

Si l'hiver pose un défi technique, il rend aussi les drones encore plus dangereux, la neige pouvant se transformer en piège mortel pour les troupes. «Il est très facile de voir où quelqu'un a marché ou roulé, car les traces ressortent nettement dans la neige», relève le pilote au nom de guerre de Lafayette, de la bridage renommée Achilles. Certains drones sont également équipés de caméras thermiques pour repérer la chaleur dégagée par les corps humains, plus visible en hiver.

Le froid et la neige, des ennemis en Ukraine

Mais les soldats souffrent également du froid, des deux côtés du front. Plusieurs responsables militaires ukrainiens ont mentionné des périodes de baisse d'intensité d'assauts russes en janvier et février en raison du froid glacial. Lors d'une récente séance d'entraînement d'infanterie, l'AFP a vu des recrues ukrainiennes courir dans une neige épaisse, les couches de glace craquant sous leurs bottes. Kolesso, un fantassin ukrainien de 31 ans, témoigne:

«L'infanterie qui quitte (ses positions) est littéralement détruite parce qu'elle n'a nulle part où se cacher.»

Sur cette photo tirée d'une vidéo diffusée par le service de presse du ministère russe de la Défense le mardi 3 février 2026, des soldats russes se préparent à lancer un drone pour une opération dans un lieu non divulgué en Ukraine. Keystone

En parallèle, dans le froid, les blessures deviennent rapidement mortelles, car l'hypothermie affaiblit la capacité du corps à faire face aux traumatismes. Les gelures aux membres sont aussi fréquentes, confirme Nastia, ambulancière au sein de la brigade Da Vinci Wolves, pour qui le froid est «un ennemi très insidieux» à ne pas sous-estimer. Elle explique:

«Les blessés ne meurent pas seulement à cause des éclats d'obus et des balles, ils meurent aussi à cause du froid, qui s'avère un sombre compagnon.»

Malgré ces risques, Nazariï n'a d'autre choix que de continuer à se battre et de veiller à ce que les drones ukrainiens restent en vol. «Nous sommes en guerre. Nous travaillons par tous les temps», tranche-t-il.