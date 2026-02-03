Les faits sont survenus au large de Quindalup, en Australie. Image: Shutterstock

Un ado réussit un geste héroïque pour sauver sa famille de la noyade

En Australie, un adolescent a réalisé l'exploit pour prévenir les secours alors que sa famille dérivait au large.

Un adolescent de 13 ans a nagé quatre kilomètres en mer jusqu'à la côte pour alerter les secours, pendant que sa mère, son frère et sa soeur dérivaient au large de l'Australie, a rapporté lundi la police. Ils étaient partis se promener en paddle et kayak.

Dans un communiqué, la police d'Australie-Occidentale explique avoir été alertée vendredi soir concernant un groupe de trois personnes, une femme et deux enfants, emportés au large de Quindalup (sud-ouest).

«Un garçon de 13 ans, qui est un membre de la famille et était avec le groupe, a alerté les autorités après avoir décidé de retourner sur le rivage malgré une luminosité déclinante et des conditions difficiles. Il a ramé sur une courte distance avant que son kayak ne prenne l'eau, puis a nagé approximativement quatre kilomètres avant d'atteindre la terre ferme», a détaillé la même source.

«Il se souvient d'avoir nagé les deux premières heures avec un gilet de sauvetage», a retracé auprès du média public ABC Paul Bresland, sauveteur en mer.

«Et ce brave gars s'est dit qu'il n'allait pas y arriver avec le gilet de sauvetage, donc, il l'a abandonné et a nagé les deux heures suivantes sans»

La police salue

Son frère de 12 ans, sa soeur de 8 ans et sa mère de 47 ans ont été localisés aux alentours de 20h30, accrochés à une planche de paddle, puis secourus par un bateau de sauveteurs en mer, détaille la police.

«Les actes du garçon de 13 ans sont exceptionnels. Sa détermination et son courage ont sauvé la vie de sa mère, de son frère et de sa soeur», a salué dans le communiqué James Bradley, un responsable de la police. (jzs/ats)