Un fugitif de la mafia calabraise de la 'Ndrangheta arrêté en Suisse

Un membre du célèbre clan mafieux calabrais a été arrêté proche de Zürich. Son arrestation remonte au 23 janvier, comme l'ont confirmé les autorités.
28.01.2026, 16:3028.01.2026, 16:30

Un fugitif de la 'Ndrangheta, la puissante mafia calabraise, a été arrêté il y a cinq jours en Suisse, ont indiqué les autorités suisses mercredi.

L'homme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été arrêté dans la commune de Wetzikon, à environ trente kilomètres de Zurich (nord), a indiqué à l'AFP la police de ce canton.

La mafia profite des failles de la Confédération

Il a été interpellé le 23 janvier sur la base d'un mandat d'arrêt italien, selon l'Office fédéral de la Justice (OFJ).

l'OFJ a précisé:

«Il est depuis détenu en Suisse dans l'attente de son extradition. L'Italie a jusqu'au 10 février 2026 pour adresser une demande d'extradition formelle à la Suisse.»

L'homme était visé depuis janvier 2022 par un mandat d'arrêt émis par le parquet de Catanzaro, en Calabre. La Calabre, l'une des régions les plus pauvres de la péninsule, correspond à la pointe de la Botte italienne.

Son nom serait aussi apparu en mai 2022 dans une enquête pour soupçon de participation à un trafic de drogue international.

La 'Ndrangheta, présente dans de nombreux pays, est la plus puissante et la plus riche mafia italienne, grâce notamment à sa mainmise sur le trafic de cocaïne en Europe. (afp)

