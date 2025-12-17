Sofia et Boris Gurman sont qualifiés de «héros australiens». Image: X

Ce couple a aussi tenté d'arrêter l'un de tueurs de Sydney

Boris et Sofia Gurman ont perdu la vie en tentant de désarmer l'un des tireurs lors de l'attentat antisémite de Bondi Beach. Le premier ministre australien leur a rendu hommage.

Le premier ministre australien a rendu hommage mercredi à l'héroïsme d'un couple de sexagénaires tué dans l'attentat antisémite à Sydney en Australie. Des images filmées par une caméra embarquée dans un véhicule les ont montrés en train de se battre contre l'un des tireurs.

Boris et Sofia Gurman ont tenté d'arrêter l'un des tueurs de Bondi Beach. Image: X

Dimanche soir, Sajid et Naveed Akram, un père et son fils, ont tiré à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes, sur une foule rassemblée sur la plage de Bondi pour la fête juive de Hanouka, faisant au moins 15 morts et 42 blessés.

«Je rends hommage à Boris et Sofia Gurman. Boris a attaqué l'un de ces terroristes alors qu'il sortait de la voiture. Et cela a causé la mort de M. et Mme Gurman», a déclaré Anthony Albanese. Le chef du gouvernement a qualifié le couple de «héros australiens».

«Leur courage et leur altruisme»

Sur les images, on peut voir Boris Gurman, un mécanicien à la retraite de 69 ans, plaquer au sol et tenter d'arracher l'arme de Sajid Akram, 50 ans. Sa femme Sofia, 61 ans, se précipite ensuite pour l'aider. Mais l'assaillant réussit à se procurer une autre arme, avec laquelle il les abattra tous les deux.

«Ces derniers jours, nous avons pris connaissance d'images montrant Boris, accompagné de Sofia, tentant courageusement de désarmer un agresseur afin de protéger les autres», a déclaré la famille Gurman dans un communiqué. «Bien que rien ne puisse atténuer la douleur de la perte de Boris et Sofia, nous ressentons une immense fierté devant leur courage et leur altruisme», a-t-elle ajouté.

D'autres images ont montré Ahmed al Ahmed, un vendeur de fruits, se glisser entre des voitures garées pendant la fusillade, avant d'arracher son fusil à l'un des assaillants. Il a rapidement été salué en «héros» par les dirigeants australiens et étrangers, d'Anthony Albanese à Donald Trump.

M. Albanese s'est rendu mardi au chevet de ce quadragénaire d'origine syrienne, grièvement blessé et cloué au lit. (jzs/ats)