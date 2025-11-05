Franz Dinghofer (en médaillon) et le Parlement autrichien. Image: Keystone

Un «ardent antisémite» commémoré par le Parlement autrichien

Malgré les protestations de plusieurs historiens et de la communauté juive, un homme politique nazi sera bientôt commémoré par le Parlement autrichien, présidé par un membre du FPÖ.

Des historiens réclament l'annulation d'un événement organisé par le président d'extrême droite du parlement autrichien pour commémorer un homme politique nazi, dans une lettre ouverte consultée par l'AFP mercredi.

Ancien maire de la ville de Linz, vice-chancelier et ministre de la Justice de l'Entre-deux-guerres, Franz Dinghofer «était un ardent antisémite», rappellent-ils.

«Il était le fondateur de l'Union pangermaniste» et «en 1940, il a adhéré au NSDAP», écrivent ces historiens, soutenus par la communauté juive et les autres partis représentés au parlement.

Le parlement autrichien est présidé depuis 2024 par Walter-Rosenkranz, du FPÖ.

Depuis 2010, le parti d'extrême droite a organisé à plusieurs reprises des événements consacrés à M. Dinghofer, affirmant que destitué et exproprié, il avait été en fait une «victime du régime nazi». Mais, cette année, M. Rosenkranz en a fait un événement officiel de l'assemblée.

Prévu mardi prochain, le symposium Dinghofer est censé être consacré à la liberté «mise en danger par la censure et le dogmatisme», avec remise de médaille et un prix de journalisme portant le nom de M. Dinghofer à la clef.

Bien qu'arrivé en tête des dernières législatives, le FPÖ, fondé par d'anciens nazis, n'a pas réussi à constituer une coalition pour gouverner le pays.

Nuit de cristal

Il a toutefois obtenu que l'un de ses représentants préside pour la première fois l'assemblée, malgré les protestations de la communauté juive.

M. Rosenkranz, qui doit prononcer un discours mardi, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Après son élection, il n'avait pas obtenu de pouvoir présider le fonds national d'indemnisation des victimes du national-socialisme, qui organise lundi, sans lui, une cérémonie au parlement pour le trentième anniversaire de sa création.

L'Autriche commémorera aussi la semaine prochaine la Nuit de cristal, quand, du 9 au 10 novembre 1938, des synagogues ont été incendiées, des magasins vandalisés et des juifs tués dans l'Autriche annexée par le Reich.

L'année dernière, Walter Rosenkranz n'avait pas été invité aux cérémonies et avait tenté d'organiser sa propre commémoration sans la communauté juive. Des manifestants l'avaient empêché de déposer une gerbe, un événement sans précédent en Autriche. (ats)