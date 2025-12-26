Karl-Erivan Haub, alors co-directeur du groupe Tengelmann, a disparu en Valais en avril 2018. Image: AP/dpa

L’affaire Epstein liée à la mort étrange d'un milliardaire en Valais

La disparition de Karl-Erivan Haub à Zermatt (VS) est relancée après la publication des dossiers sur Jeffrey Epstein. Le frère, Mark Epstein, avait contacté les autorités valaisannes pour évoquer des soupçons concernant la mort du milliardaire allemand.

Karl-Erivan Haub, double national allemand et américain et alors co-directeur du groupe Tengelmann, a disparu en avril 2018 lors d'une randonnée à ski au-dessus de Zermatt pour, selon les dires de son entourage, préparer la Patrouille des Glaciers.

Le milliardaire apparaît pour la dernière fois sur des caméras de surveillance dans la région du Petit Cervin. Malgré l'une des plus grandes opérations de recherche jamais menées, il est resté introuvable.

Karl-Erivan Haub le 7 avril 2018, en route vers le Petit Cervin. Image: Screenshot x.com

Officiellement, la famille évoque un accident mortel en montagne. Mais depuis des années, le doute persiste. Des articles sur les anciennes relations professionnelles de l'homme d'affaires avec la Russie ainsi que des observations invérifiées après sa disparition ont alimenté les spéculations.



Aurait-il cherché à fuir? En 2021, Karl-Erivan Haub a été déclaré mort par la justice.

Coup de téléphone depuis New-York

Or, un événement peu connu s'est déroulé à l'été 2020, selon le portail d'informations Blue News. A cette époque, Mark Epstein, le frère de Jeffrey a contacté la police valaisanne. Le 2 juin, il a d'abord appelé la ville de Sion, puis a envoyé deux emails.

Selon des documents récemment publiés, Mark Epstein a fourni aux autorités des informations qui, selon lui, suggéraient un lien entre la disparition de Karl-Erivan Haub et la mort de son frère.

Mark Epstein s'est adressé à la police cantonale. Image: justice.gov

Menaces, chats et surnom

Mark Epstein raconte avoir découvert une conversation par chat entre une personne utilisant le pseudonyme «Mim Mim» et un certain «Monsieur Haub». Il s'agirait de Christian Haub, le frère du disparu et actuel directeur de Tengelmann.

Dans des captures d'écran que Mark Epstein aurait présentées aux autorités, Christian Haub reçoit de graves menaces sur LinkedIn. Elles évoquent un meurtre d'enfants en l'absence de réponse. Et affirment également que Karl-Erivan Haub aurait «voulu en dire trop».

La menace de «Mim Mim» à Mark Epstein. Image: justice.gov

Mark Epstein a finalement fait part aux enquêteurs de ses soupçons à propos de l'assassinat potentiel de son frère et de Karl-Erivan Haub.

Accusations sans fondement

Epstein a également affirmé que «Mim Mim» avait vendu des documents et que l'entourage du groupe Tengelmann aurait acheté son silence. La véracité de ces affirmations demeure toutefois incertaine, tout comme la question de l'accès des autorités suisses aux e-mails et historiques de chat.

La police valaisanne a néanmoins consigné ces déclarations en interne et a fait appel à l'Office fédéral de police. Fedpol a contacté les autorités américaines en juin 2020 et leur a posé trois questions essentielles:

Disposez-vous également d'éléments fournis par Mark Epstein sur l'affaire Haub?

Existe-t-il des indices d'un potentiel lien entre Epstein et Haub?

Comment évaluer les informations fournies par Mark Epstein?

Questions sans réponse...

A ce jour, on ne sait pas si les autorités américaines ont répondu. Fedpol déclare n'avoir joué qu'un rôle de coordination et renvoie aux autorités valaisannes. Pour l'heure, le travail du Ministère public se poursuit.

Reste à déterminer en outre si les informations fournies par Mark Epstein ont donné lieu à de nouvelles enquêtes ou découvertes dans cette affaire. Karl-Erivan Haub ayant été officiellement déclaré mort un an plus tard, tout porte à croire que cela n'a mené à aucune piste sérieuse.

...et absence de preuve

Les documents révélés il y a peu ne fournissent aucune preuve d'un lien entre la famille Epstein et la disparition du milliardaire à Zermatt. Autre élément intéressant: on y apprend que les enquêteurs suisses ont au moins examiné cette possibilité.

Pourquoi Mark Epstein est tombé sur le nom de Haub lors de ses recherches sur la mort de son frère? Quelle est la véritable identité de «Mim Mim»? Tout reste à éclaircir. Une seule chose est sûre: grâce aux dossiers Epstein, l'une des disparitions les plus spectaculaires dans nos contrées prend une nouvelle dimension, même si celle-ci reste nébuleuse.

