Swiss ne brille pas au classement des compagnies aériennes

Un nouveau classement évalue les compagnies aériennes selon trois critères principaux, révélant ainsi le top 10... et le flop 10. Surprise: une compagnie européenne s’empare cette année de la première place.

Plus de «International»

Presque comme une tradition de fin d’année, le site spécialisé dans les droits des passagers aériens, AirHelp, a dévoilé son classement des «meilleures» et «pires» compagnies aériennes de l’année. Ce classement repose sur environ 20 000 avis recueillis dans 54 pays, et chaque compagnie est notée sur trois aspects essentiels:

Ponctualité,

Satisfaction client,

Gestion des réclamations.

Attention toutefois: le prix des billets ou celui des services proposés n’a aucune influence dans ces notes. De plus, comme AirHelp est avant tout spécialisé dans l’obtention d’indemnités pour les passagers, la gestion des réclamations pèse particulièrement lourd dans la balance, notamment pour les compagnies les moins bien notées. Ainsi, certaines compagnies peuvent être sévèrement sanctionnées dans cette catégorie, même si elles obtiennent des résultats corrects, voire bons, dans les autres critères.

Les meilleures compagnies aériennes du monde

Avec un score de 8,12 sur 10, Brussels Airlines s’impose cette année en tête du classement, détrônant Qatar Airways, qui recule au deuxième rang. Sur la troisième marche, deux compagnies américaines partagent la place ex aequo: United Airlines et American Airlines, avec un score de 8,04.

Les pires compagnies aériennes du monde

De leur côté, deux compagnies aériennes tunisiennes se hissent tristement sur le podium des pires compagnies de l’année. Le principal problème? Leur gestion catastrophique des réclamations, un critère où aucune d’entre elles n’obtient un score supérieur à 0,4 (à titre de comparaison, Bulgaria Air obtient ce maigre résultat).

Dans les autres critères – ponctualité et avis des clients – les performances des compagnies de cette liste sont généralement moyennes, voire bonnes. Tunisair décroche la note la plus basse avec un modeste 5,5, tandis que des compagnies comme Sky Express, Air Mauritius, et Tarom (8e place) obtiennent des scores honorables, avec une moyenne autour de 7,25.



Et Swiss là-dedans?

Notre compagnie nationale ne se distingue pas cette année. Avec 6,14 points, elle arrive à la 62e place, contre la 48e l'an dernier. C'est son très mauvais score de 3,8 pour le traitement des réclamations qui la dessert particulièrement. Notons tout de même qu'elle obtient l'excellente note de 8,1 pour la satisfaction client et 6,5 pour la ponctualité. (can)

Traduit de l'allemand