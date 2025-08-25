L'insolite scène s'est déroulée à bord d'un Embraer ERJ-190 de la compagnie British Airways (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Un avion débarque 20 passagers à cause de la «chaleur extrême»

Plusieurs passagers d'un vol British Airways ralliant Florence à Londres ont été priés de quitter l'avion à quelques instants du décollage. Avec la chaleur, l'appareil était en effet trop lourd pour décoller. Une situation qui va devenir de plus en plus courante.

Une scène pour le moins insolite s'est déroulée sur le tarmac de l'aéroport de Florence, en Italie, le 11 août dernier. Comme le rapporte The Sun, 20 passagers ont été priés de débarquer à quelques instants du décollage de l'avion pour Londres.

«Le pilote a dit que des gens devaient descendre à cause de la chaleur extrême. Le personnel a indiqué que 36 personnes devraient être débarquées, mais finalement, seulement une vingtaine ont dû descendre.» Une passagère

«Températures extrêmes»

British Airways a depuis confirmé l'incident. Elle l'explique par la «nature unique de l’aéroport, avec sa piste courte» et «les températures extrêmes» qui «affectent la pression de l’air» et le rendent moins dense.

Avec les 35 degrés qui régnaient, l'appareil (un Embraer ERJ-190) avait besoin d'une accélération plus importante et donc d'un surplus de carburant pour décoller. Un poids supplémentaire qui a dû être compensé par une réduction du nombre de passagers.

La compagnie britannique dit avoir présenté ses excuses au voyageurs impactés:

«Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pour emmener les passagers à destination dans les plus brefs délais» British Airways

Auprès du Sun, un expert en aéronautique de l'Université de Reading affirme que ce type d'incidents pourraient se multiplier à l'avenir en raison du réchauffement climatique. Des situations «qui se produisaient environ une fois par été pourraient survenir 3 ou 4 fois par semaine d’ici 2060», assure-t-il.

Et d'ajouter: «Voyager vers l’Espagne, l’Italie ou la Grèce pourrait devenir plus coûteux, car les vols transporteront moins de passagers». (jzs)