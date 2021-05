Une agence de l'ONU va enquêter sur le vol détourné de la Biélorussie

International

Vol détourné de la Biélorussie: une agence onusienne ouvre une enquête



A l'issue d'une réunion d'urgence avec 36 représentants diplomatiques, l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a annoncé, jeudi, qu'elle allait enquêter sur l'interception d'un vol commercial de Ryanair, dimanche, par la Biélorussie.

L'OACI a décidé «d'entreprendre une enquête factuelle» et souligné «l'importance d'établir les faits sur ce qu'il s'est passé et de comprendre s'il y a eu violation du droit international de l'aviation par un Etat membre de l'OACI, y compris de la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale et de ses annexes».

L'instance a également appelé «tous les Etats membres de l'OACI et les autres parties prenantes concernées à collaborer à cette enquête», qui sera menée par son secrétariat.

Pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé:

Aucune sanction possible

Mercredi, les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU et les Etats-Unis avaient appelé l'OACI «à enquêter d'urgence» sur le détournement de l'avion, dans une déclaration conjointe.

En réaction, l'OACI, qui n'a aucun pouvoir de sanctions, avait fait part de sa «profonde inquiétude». Sur son site, l'OACI rappelle qu'en cas de violation avérée des règles internationales, son rôle consiste en effet à uniquement «aider les pays qui le voudraient à mener les discussions et à prononcer les condamnations, conformément à la Convention de Chicago».

Mais c'est quoi la Convention de Chicago? La Convention de Chicago de 1944, dont Minsk est signataire depuis 1993, établit les règles de l'aviation civile internationale. Le texte indique que «chaque État contractant convient de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente convention».

Une action légale ou pas?

Pour rappel, Le régime d'Alexandre Loukachenko est accusé d'avoir détourné dimanche un appareil de Ryanair pour arrêter un opposant à bord, au moyen d'un avion de chasse, ce qui lui a valu des sanctions européennes, dont la fermeture de l'espace aérien de l'UE.

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a affirmé avoir «agi légalement» face à une alerte à la bombe. En outre, le Bélarus a invité mardi les organisations internationales à venir établir «les circonstances» du détournement de l'avion par Minsk, l'Association internationale du transport aérien (IATA) et l'OACI, ainsi que des autorités américaines et de l'UE. (ats/mndl)

