assez ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
Inde

Crash d'Air India: le père d'un pilote réclame une enquête indépendante

Crash d'Air India: le père d'un pilote réclame une enquête indépendante

Le père de l&#039;un des deux pilotes de l&#039;avion d&#039;Air India qui s&#039;est écrasé en juin dernier dans l&#039;ouest de l&#039;Inde, tuant 260 personnes, a sollicité une enquête indépendante ...
En juin dernier, un Boeing 787 s'est écrasé sur la ville d'Ahmedabad, au nord-ouest de l'Inde, une minute à peine après s'être envolé en direction de Londres.Image: Hindustan Times
Le père d’un des pilotes du vol d’Air India qui s’est écrasé en juin à Ahmedabad, faisant 260 morts, a saisi la Cour suprême indienne pour réclamer une enquête indépendante. Estimant que l’investigation officielle se concentre à tort sur une erreur des pilotes, il demande que soient explorées d’autres causes techniques ou procédurales du drame.
16.10.2025, 16:0216.10.2025, 16:02

Le père de l'un des deux pilotes de l'avion d'Air India qui s'est écrasé en juin dernier dans l'ouest de l'Inde, tuant 260 personnes, a sollicité une enquête indépendante auprès de la Cour suprême indienne, selon une requête dont l'AFP a eu connaissance.

Le 12 juin, un Boeing 787 de la compagnie s'est écrasé sur la ville d'Ahmedabad (nord-ouest) une minute à peine après s'être envolé en direction de Londres, causant la mort de 241 passagers et membres d'équipage et de 19 habitants au sol. Un des passagers a miraculeusement survécu.

Le miraculé du vol Air India 171 raconte son histoire

Dans un rapport préliminaire publié en juillet, le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (AAIB) a révélé que l'alimentation en kérosène des deux réacteurs de l'appareil avait été interrompue juste après son décollage. Cette coupure a causé une brusque perte de puissance des deux moteurs de l'avion, tombé sur des bâtiments proches de l'aéroport.

Le document de l'AAIB n'a tiré aucune conclusion à ce stade ni pointé aucune responsabilité. Mais il a révélé, sur la foi de la retranscription de l'enregistreur des conversations dans le cockpit, que l'un des pilotes avait demandé à l'autre «pourquoi il a coupé l'alimentation en carburant» et que ce dernier avait répondu «qu'il ne l'a pas fait».

Deux associations de pilotes de ligne indiens ont rejeté ces conclusions qui, selon elles, suggèrent la possibilité d'une erreur humaine.

L'enquête sur le crash d'Air India piétine: «Aucun problème particulier»

Le père d'un des deux pilotes du Boeing 787, Pushkaraj Sabharwal, 91 ans, a jugé ces résultats préliminaires «pleins d'erreurs» et saisi la plus haute instance judiciaire du pays pour obtenir une enquête indépendante sur les causes du crash.

L'investigation «semble se concentrer essentiellement sur les pilotes décédés, qui ne peuvent plus se défendre, en écartant d'autres causes techniques ou de procédure plus probables du crash», écrit-il dans sa requête, déposée le 9 octobre, lue par l'AFP.

La Cour suprême n'a pas encore décidé des suites qu'elle donnerait à cette demande. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Les bateaux et les avions russes vont vivre des années difficiles
3
Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï
Ces pays reconnaissent les Etats de Palestine ou d'Israël
La France et de nombreux pays occidentaux ont reconnu l'Etat de Palestine en septembre, dans le but de relancer la «solution à deux Etats». Une initiative vient d'être lancée en Suisse en ce sens. Mais d'ailleurs, qui reconnaît les Etats de Palestine ou d'Israël? Tour d'horizon en cartes.
Que la Suisse reconnaisse officiellement la Palestine comme Etat, 76 ans ans après qu'elle l'a fait pour Israël? C'est ce que réclame une initiative populaire lancée mardi. Le comité dispose de 18 mois pour réunir 100 000 signatures. Et ce n'est que le dernier des événements en date autour de ce thème brûlant.
L’article