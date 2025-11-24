pluie modérée
Ils n'auraient pas dû courir derrière leur avion à Cologne

A Cologne, deux passagers ont tenté d’attraper leur avion d’une manière totalement spectaculaire. L’incident soulève maintenant des questions sur la sécurité à l’aéroport.
En plein milieu du tarmac, bras en l’air et sprint à fond: vendredi soir, deux hommes ont essayé de rattraper un vol Wizz Air pour Bucarest après avoir manqué l'embarquement, à l’aéroport de Cologne/Bonn. Leur course improbable n’a évidemment pas fonctionné, et leur écart de conduite pourrait leur attirer des ennuis judiciaires.

Ils forcent une sortie de secours de l'aéroport

Selon un article du Bild, les deux hommes, âgés de 28 et 47 ans, ont brisé la vitre d’un dispositif d’urgence vers 21h30, puis ont ouvert une sortie de secours pour rejoindre directement l’aire de trafic. Leur objectif: le vol W6 3262 à destination de Bucarest, qui devait en principe décoller à 21h25. A ce moment-là, la porte d’embarquement était déjà fermée.

L'accord avec l'UE promet un avantage inattendu aux Suisses

Un porte-parole de l’aéroport a confirmé que, juste après le contrôle de sécurité, les deux passagers s’étaient «introduits sans autorisation sur le tarmac». D’après lui, ils ont rapidement été arrêtés par un employé de l’aéroport puis remis à la police fédérale allemande. Néanmoins:

«La sécurité aérienne n’a jamais été compromise et les opérations de vol n’ont pas été perturbées»
Un orte-parole de l’aéroport

Une vidéo montre une course surréaliste

Une vidéo publiée sur Facebook semble montrer les deux hommes, tout de noir vêtus, courant sur le tarmac, les bras tendus vers l’avant. Les moteurs de l’avion tournaient déjà.

Toujours selon le Bild, les deux hommes font désormais l’objet d’une procédure pénale pour violation de domicile. Les autorités examinent en plus s’il s’agit d’un manquement à la loi sur la sécurité aérienne, selon un porte-parole de la police fédérale.

Pourquoi les deux passagers ont manqué l’embarquement reste pour l’instant un mystère. L’avion de Wizz Air, lui, aura finalement rattrapé son retard en vol et a atterri à 0h49 à Bucarest, comme prévu.

Traduit de l'allemand

