Les soldats russes avancent, mais le Kremlin annonce des gains de terrain qui ne correspondent pas à la réalité. Image: Imago

Un ex-soldat révèle la supercherie derrière les succès russes

L’armée de Vladimir Poutine se floue elle-même en exagérant ses avancées dans sa guerre contre l’Ukraine. C’est ce que suggère le récit d’un ancien cartographe militaire.

Nilofar Breuer / t-online

Plus de «International»

Un article de

Les indications concernant les avancées territoriales dans la guerre en Ukraine divergent souvent fortement. Tandis que la Russie fait état de succès sur le champ de bataille, l’Ukraine dément régulièrement toute progression de l’armée de Poutine.

Le témoignage d’un ancien cartographe militaire russe révèle désormais comment ces écarts semblent se produire.

👉 L'actualité sur la guerre en Ukraine, c'est par ici!

Estimer les gains de terrain à l'aide des arbres

Le média russe en exil Meduza a publié le récit de cet homme, aujourd’hui en fuite, et qui travaillait dans un poste de commandement russe où il était chargé de traiter le matériel cartographique interne de l’armée. Sous le pseudonyme Vyacheslav Boyarintsev, il raconte à présent comment on lui a ordonné de manipuler ces cartes.

Selon ses dires, Boyarintsev a servi jusqu’à il y a quelques mois dans la petite ville ukrainienne d’Avdiïvka. Sa tâche consistait à mettre à jour les cartes physiques et électroniques destinées au général auquel il était subordonné. Chaque soir, il reportait les changements intervenus sur le champ de bataille.

carte: watson

Il s’appuyait pour cela sur les rapports du poste de commandement, qui indiquaient l’avancée des troupes russes en se référant aux alignements d’arbres. Meduza cite le déserteur:

«Sur les cartes, ces lisières forestières sont divisées en carrés. Je marquais la progression, par exemple du carré 16 au carré 18.»

Tandis qu’il consignait lui-même les positions des régiments de fusiliers motorisés et de blindés, d’autres ajoutaient diverses informations, notamment sur les attaques menées avec des bombes planantes, des drones ou l’artillerie contre les troupes ukrainiennes.

Des soldats ukrainiens au front: en temps de guerre, les lignes d'arbres peuvent servir à documenter les gains de terrain. Image: Imago

Des cartes coloriées à l'avance

Selon Vyacheslav Boyarintsev, de grandes cartes étaient imprimées 2 fois par semaine, auxquelles s’ajoutaient chaque jour de petites cartes pour les régiments présentant les plans d’attaque des différentes unités pour le lendemain. Il explique:

«Les cartes montraient comment les régiments et leurs sous-unités étaient censés se déplacer, y compris leurs itinéraires et leurs effectifs»

D’après lui, le commandement donnait au cours d’une offensive des ordres totalement irréalistes. Il ajoute:

«Ils prévoyaient que les soldats avancent de 18 kilomètres en cinq jours, alors que tout le monde savait que c’était absurde.»

Il était courant, dit-il, de «colorier les cartes à crédit». Autrement dit, les avances planifiées étaient déjà inscrites sur les documents, puis interprétées ensuite comme des succès obtenus réellement. Il raconte:

«Les régiments déclaraient avoir entièrement pris des localités comme Rusyn Yar ou Poltavka. Je hachurais évidemment ces zones. Puis, le soir venu, j’ouvrais la dernière vidéo de Michael Naki, je consultais la carte Deep State et je constatais que l’ensemble de Rusyn Yar restait une zone grise.»

Michael Naki est un journaliste russe en exil, poursuivi par les autorités pour sa couverture critique de la guerre. Quant à la carte Deep State évoquée, il s’agit d’une carte interactive en ligne de l’ONG ukrainienne Deep State UA, créée au début de l’invasion et qui documente depuis lors l’évolution du conflit en temps réel.

Deux soldats suffisaient pour une conquête

Vyacheslav Boyarintsev raconte avoir fait part de ses observations à certains chefs d’Etat-major. Ceux-ci lui auraient répondu:

«C’est n’importe quoi. Les données que nous transmettons sont totalement absurdes. Il est impossible que nous soyons là.»

Mais ils n’auraient manifestement rien entrepris pour corriger ces informations erronées.

A partir d’une bande forestière d’un kilomètre, le cartographe illustre ce qui suffisait déjà à ses supérieurs pour déclarer un secteur comme conquis:

«Si deux soldats russes étaient assis à une extrémité et deux autres à l’autre bout, cette bande apparaissait automatiquement comme entièrement prise sur la carte, comme si toute la zone était réellement sous contrôle russe.»

Il poursuit:

«Deux personnes se trouvent quelque part et, soudain, on considère 300 à 400 mètres comme sécurisés, alors qu’il n’y a absolument aucune présence renforcée. Ils commencent donc par mentir en affirmant que la zone est contrôlée, puis ils envoient des unités sur place.»

«Au final, ils se mentent à eux-mêmes»

Comme exemple concret, Vyacheslav Boyarintsev cite une zone près de Toretsk qui avait été indiquée comme totalement contrôlée en septembre. Il explique:

«Quand les marines et les forces spéciales sont arrivés, ils ont découvert que des troupes ukrainiennes s’y trouvaient encore»

Ces dernières auraient alors, selon lui, «anéanti tous les Russes».

Toretsk en juillet 2025: les soldats ukrainiens et russes se sont livrés à des combats acharnés dans la ville. Image: Imago

Une désertion préparée avec soin

Vyacheslav Boyarintsev a décidé de déserter alors qu’il était encore en mission à Avdiïvka. Il confie:

«Ils m’ont accordé des congés, et je ne suis jamais revenu. Je suis rentré chez moi, je me suis reposé, je me suis remis sur pied et j’ai commencé à préparer ma fuite de Russie.»

Ses proches n’en ont rien su. Aujourd’hui encore, il a du mal à croire qu’il a réellement réussi à s’enfuir.

«Mes parents n’ont découvert que j’étais parti que lorsque l’unité a commencé à les appeler»

Traduit de l'allemand par Joel Espi